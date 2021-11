Infortunio Osimhen: video scontro con Skriniar/ Inter Napoli, sospetto trauma cranico

Infortunio per Victor Osimhen durante Inter-Napoli. L’attaccante è stato vittima di un brutto colpo all’occhio in un contrasto aereo con Skriniar. Il calciatore nigeriano ha lasciato il terreno di gioco con l’occhio sinistro gonfio, rincorso dal difensore nerazzurro che ha voluto salutarlo e sincerarsi riguardo le condizioni di salute dell’avversario. Un po’ di paura, ma nulla di grave per Osimhen, il quale comunque è stato condotto all’ospedale San Raffaele di Milano per approfondire la contusione e l’ematoma che si è gonfiato intorno all’occhio, con inevitabili problemi alla vista.

Quindi, solo al termine degli accertamenti si saprà di più in merito all’infortunio dell’attaccante. Stando a quanto riportato da Sky Sport, si sospetta un trauma cranico: questo l’esito dei primi accertamenti eseguiti in ospedale dallo staff medico della squadra partenopea. Per questo non si escludono ulteriori esami per Osimhen.

INFORTUNIO OSIMHEN, SPALLETTI “NON VEDEVA BENE”

«Ha quest’occhio gonfio, quando ha preso la botta non vedeva neanche tanto bene. Stava venendo fuori l’ematoma intorno all’occhio, ma penso che finisca lì, che sia un trauma contusivo e basta. Lo spero». Così Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Napoli in merito all’infortunio di Victor Osimhen. D’altra parte, l’allenatore del club partenopeo ha “bacchettato” il suo attaccante: «È generoso, si lascia trascinare da qualsiasi cosa gli passi accanto, invece deve fare delle scelte. Se va ad attaccare il centrale, il braccetto di destra e di sinistra, poi tocca abbassarci o ci prendiamo le ammonizioni perché loro vanno dall’altro lato, diventa una corsa di cento metri per tutta la squadra». Invece in conferenza stampa non si è sbilanciato sulle condizioni del suo attaccante, affermando di essere in attesa di notizie in merito agli accertamenti a cui è stato sottoposto. Le aspettano anche i tifosi, consapevoli dell’importanza del calciatore nigeriano per la squadra.

