Infortunio Pellegrini/ Come sta? Roma, sospiro di sollievo: “Non è lesione muscolare”

INFORTUNIO PELLEGRINI, LUNGIMIRANZA MOURINHO

Avevano preoccupato le condizioni di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, dopo l’uscita di scena per infortunio a fine primo tempo del match contro il Genoa di Coppa Italia. Il fantasista della Nazionale, autore tra l’altro di quarantacinque minuti positivi, ha lasciato il posto a quello che sarebbe stato il match-winner di serata, vale a dire Paulo Dybala.

DIRETTA/ Napoli Juventus video streaming tv: i grandi numeri di una storia mitica

I tanti problemi fisici accusati da Pellegrini nel recente passato fanno scattare un campanello d’allarme nella testa di José Mourinho, del suo staff, dei tifosi giallorossi e dello stesso Lorenzo ogni qualvolta che il numero sette avverte un minimo fastidio di natura muscolare. Per questo il tecnico lusitano ha deciso di sostituirlo all’intervallo, senza forzare ulteriormente il fisico per evitare il rischio guai peggiori. Una scelta rivelatesi saggia visto che la società giallorossa, a seguito degli esami strumentali, ha smentito qualsiasi tipo di lesione muscolare per il classe 1996.

DIRETTA MILANO ZALGIRIS/ Video streaming tv: grande equilibrio nei precedenti

CONDIZIONI PELLEGRINI, ESCLUSE LESIONI MA A RISCHIO CON LA VIOLA

L’infortunio di Lorenzo Pellegrini, per fortuna della Roma, non nasconde dunque nulla di grave viste le conferme dell’esclusione di una qualsiasi lesione di natura muscolare, restano però da monitorare le sue condizioni. Anche se di base non si dovrebbe trattare di nulla di grave, lo staff medico della Roma non intende compromettere il fisico dell’ex Sassuolo. È per questo motivo che quest’ultimo potrebbe non prendere parte alla partita contro la Fiorentina.

Il match in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico, molto importante in ottica Europa, non sembra avere una possibilità concreta di presenza da parte di Pellegrini. Da vedere come, quando e quanto il calciatore giallorosso si allenerà in questi giorni che anticipano la sfida con i viola di Vincenzo Italiano. Le prossime partite dei capitolini, esclusa la sfida interna con la Fiorentina, sono le trasferte di Spezia e Napoli. Proprio i partenopei potrebbero ritrovarsi ad affrontare i capitolini nel successivo match di Coppa Italia, a meno di vittoria della Cremonese con gli azzurri agli ottavi. La speranza è di rivedere Pellegrini in una di queste sfide.

Vincenzo Nibali abbandona il ciclismo/ "Mi occuperò di talenti da far crescere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA