INFORTUNIO PIERRE KALULU: L’ESITO DEGLI ESAMI STRUMENTALI

L’infortunio rimediato da Pierre Kalulu nella partita contro il Benfica è stata la ciliegina sulla torta in negativo di una serata da dimenticare per la Juventus, che ha perso in casa per 0-2 scivolando al ventesimo posto della classifica di Champions League, ed inoltre dovrà fare a meno per un po’ di tempo del difensore francese classe 2000, arrivato in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto.

Questa mattina, giovedì 30 gennaio 2025, Pierre Kalulu si è sottoposto agli esami strumentali necessari dopo l’infortunio e il verdetto è stato di una “lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra”. La buona notizia è che la lesione sia di basso grado, ma i tempi di recupero non saranno brevissimi per Pierre Kalulu, un problema in più quindi in un momento così delicato per la Juventus di Thiago Motta.

INFORTUNIO PIERRE KALULU: I TEMPI DI RECUPERO PER IL DIFENSORE DELLA JUVENTUS

La certezza per quanto riguarda i tempi di recupero dall’infortunio per Pierre Kalulu sono i nuovi controlli tra una decina di giorni, ma dovrebbero servirne almeno il doppio, quindi potremmo parlare di tre settimane (almeno) per rivedere in campo il francese. Naturalmente Kalulu dovrà saltare le prossime due partite di campionato contro Empoli e Como, ma non solo.

Sembra infatti impossibile vedere in campo Pierre Kalulu nell’andata del playoff di Champions League (11-12 febbraio), che potrebbe anche essere proprio contro il Milan, ed è molto difficile anche un impiego contro l’Inter nel derby d’Italia nel weekend del 15-16 febbraio. Le tre settimane andrebbero a completarsi con il ritorno del playoff di Champions il 18 o 19 febbraio, che potrebbe magari essere il primo obiettivo, altrimenti se ne potrebbe riparlare a Cagliari, nell’ultimo weekend di febbraio.

