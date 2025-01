DIRETTA JUVENTUS BENFICA (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA PAVLIDIS

È iniziata la diretta Juventus Benfica, risultato di 1-0 per gli ospiti dopo i primi venticinque minuti di gioco. Al 16esimo da segnalare il cambio obbligato per Thiago Motta che ha dovuto sostituire Kalulu con Locatelli, adattando il centrocampista come difensore centrale.

Oltre il danno, anche la beffa appena ripreso il gioco della rete del Benfica con Pavlidis che accomoda facilmente in porta l’assist di Bah: per il greco è il quarto gol nelle ultime due di Champions League dopo la tripletta al Barcellona. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta Juventus Benfica (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Ci siamo, la diretta Juventus Benfica dà il via a una partita con la quale i bianconeri non si giocano i playoff già raggiunti, agli ottavi andrebbero solo con un miracolo e allora devono provare a migliorare la loro posizione in classifica per evitare un’avversaria scomoda, visto che oggi agli spareggi la Juventus incrocerebbe il Real Madrid. Sarebbe una grande beffa per una squadra che in Champions League ha sicuramente offerto la sua migliore versione: la grande vittoria a Lipsia, rimontando lo svantaggio con l’uomo in meno, la vittoria sul Manchester City ma anche il buon pareggio (per la prestazione) contro il Lille, anche se sempre con la sensazione che si tratti di una squadra ferma al guado.

Due anni fa il Benfica aveva fatto piangere la Juventus nel girone di Champions League, in questa stagione ha sofferto parecchio e ha già perso tre partite, clamoroso il 4-5 interno contro un Barcellona che le Super Aquile stavano dominando, e che può realmente significare eliminazione senza nemmeno passare dai playoff. Sarebbe chiaramente una delusione e una sorpresa, ma lo dirà il campo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Juventus Benfica si gioca! JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; T. Weah, Kalulu, Gatti, McKennie; K. Thuram, Douglas Luiz; F. Conceiçao, Mbangula, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta BENFICA (4-3-3): Trubin; T. Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Bah; Florentino, Aursnes, Kokçu; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. Allenator: Bruno Lage (agg. di Claudio Franceschini)

Juventus Benfica, portoghesi a rischio qualificazione

La diretta Juventus Benfica valida per l’ottava e ultima giornata della fase girone della nuova Champions League mette a confronto due squadre che negli ultimi anni si sono scontrate molte altre volte e che stanno avendo una stagione molto altalenante con grandi prestazioni seguite da pessime sconfitte o pareggi inaspettati, i padroni di casa sono l’esempio più lampante e dopo le centinaio di milioni spesi quest’estate occupano la 5° posizione in Serie A con 13 pareggi, e in Europa la 17° e sono sicuri di avere un posto negli spareggi. Nell’ultima partita hanno pareggiato 0-0 con il Club Brugge. Gli ospiti invece avevano iniziato malissimo la stagione ma il cambio di allenatore ha risollevato la squadra che ora è alla 2° posizione nella Liga Portugal, fatica maggiormente in Champions League dove è al 21° posto e rischia di non qualificarsi per la prossima fase, nell’ultima partita ha perso 4-5 contro il Barcellona.

Formazioni Juventus Benfica, le possibili scelte dei tecnici

Per diretta Juventus Benfica dell’Allianz Stadium i bianconeri dovrebbero essere messi in campo da Thiago Motta con un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Gatti e Kalulu difensori centrali con Savona e McKennie esterni bassi, Locatelli insieme a Thuram in mediana, Conceiçao, Yildiz e Gonzalez sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani. Gli ospiti invece confermeranno gli undici dell’ultima giornata con il 4-3-3 di Bruno Lage con Trubin tra i pali, difesa composta da Carreras, Otamendi, Silva e Bah, a centrocampo trio formato da Kokcu, Florentino e Aursnes, tridente d’attacco con Akturkoglu e Di Maria sugli esterni in supporto di Pavlidis riferimento centrale.

Info streaming video della diretta Juventus Benfica, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Juventus Benfica delle ore 21.00 i tifosi e tutti gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento a Sky Sport e a tutti i suoi servizi che gli permette di sintonizzarsi ad uno tra i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), o alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Pronostico e quote Juventus Benfica, il possibile esito finale

La diretta Juventus Benfica potrebbe essere una partita dalle poche emozioni con le due squadre che si accontentano del pareggio che potrebbe essere comodo per gli ospiti, garantendogli il passaggio al prossimo turno, e ai padroni di casa che potrebbero non sforzarsi troppo avendo già la sicurezza di giocare gli spareggi ma non poter puntare più in alto. Entrambe le squadre però potrebbero anche voler vincere per dimostrare che le fatiche riscontrate in questa prima fase di Champions League sono momentanee e che non rispettano la forza della squadra o la bravura degli allenatori, almeno un gol potrebbe arrivare da entrambe le squadre che nella fase difensiva faticano a mantenere la solidità per tutti i 90 minuti