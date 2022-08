Infortunio Wijnaldum, frattura della tibia destra/ La Roma teme stop di diversi mesi

Brutto colpo per la Roma, che dovrà fare a meno per i prossimi mesi di Georginio Wijnaldum, fermo per un grave infortunio. Il centrocampista olandese ha riportato la frattura della tibia destra nel corso di un allenamento e dovrà rimanere fermo per diversi mesi: i tempi di recupero, infatti, dovrebbero essere piuttosto lunghi, nonostante il giocatore non sia ancora stato sottoposto agli esami che indicano con precisione quando potrebbe rientrare in campo.

A comunicare l’infortunio di Wijnaldum, la stessa Roma, con un comunicato sul sito: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni”. L’olandese, dunque, si ferma dopo aver riportato il problema fisico in allenamento.

Infortunio Wijnaldum: quando torna in campo

Dopo l’infortunio riportato in allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto a dei primi esami che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Un esito che lascia un alone di malumore e di tensione in casa Roma: si tratta infatti di un brutto infortunio che terrà il centrocampista fuori dal rettangolo verde per diversi mesi. L’olandese, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, non dovrebbe riuscire a tornare in campo prima della sosta per il Mondiale. Il campionato, infatti, rimarrà fermo da metà novembre a fine dicembre: il centrocampista potrebbe rientrare proprio dopo il lungo stop.

Proprio per questo motivo, la società e il calciatore, insieme al suo entourage, starebbero valutando due opzioni: la terapia conservativa e l’intervento chirurgico, cercando di capire quale sia la soluzione migliore per tornare in campo il prima possibile e aiutare la sua Roma. Per questo motivo, nelle prossime ore, l’olandese sosterrà altri accertamenti medici.











