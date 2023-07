Inghilterra Spagna U21, Probabili formazioni Europei 2023/ Diretta tv: chi giocherà la finale? (8 luglio)

Le probabili formazioni di Inghilterra Spagna U21 ci accompagnano verso la partita di oggi alle ore 18, finalissima degli Europei Under 21. Le due squadre hanno superato Israele e Ucraina rispettivamente nelle semifinali e hanno ottenuto il pass per la finale che si svolgerà a Batumi, in Georgia. La nazionale inglese giocherà la finale degli Europei per la quarta volta nella loro storia, dopo aver vinto due volte nel 1982 e nel 1984, e aver subito una sconfitta nel 2009. Dall’altra parte, la squadra spagnola, conosciuta come “Rojita”, sta cercando il sesto titolo per superare l’Italia e diventare la nazionale più vincente della competizione.

Diretta/ Inghilterra Spagna U21 (risultato 0-0) streaming video Rai: Sanchez da fuori! (8 luglio 2023)

L’Inghilterra ha avuto un percorso impeccabile, conquistando tre vittorie nel Gruppo C contro Israele, Repubblica Ceca e Germania, e ha ottenuto il pass per la finale eliminando il Portogallo e nuovamente Israele con una vittoria schiacciante per 3-0 in semifinale. Dall’altra parte, la Spagna ha ottenuto il primo posto nel Gruppo B con 7 punti, superando l’Ucraina, la Croazia e la Romania. Successivamente, ha ottenuto vittorie contro la Svizzera e di nuovo contro l’Ucraina con un netto punteggio di 5-1.

Lula vs Ancelotti: “Mai allenato l'Italia”/ “Perchè prima non risolve i problemi degli azzurri?"

INGHILTERRA SPAGNA U21 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Inghilterra Spagna U21 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Inghilterra Spagna, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA SPAGNA UNDER 21 SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA U21

LE MOSSE DI CARSLEY

Nelle probabili formazioni di Inghilterra Spagna U21, inglesi in campo con il consueto 4-4-2. Formazione molto quadrata difensivamente, l’Inghilterra manterrà Thomas e Colwill al centro della difesa, mentre in attacco Smith Rowe e Gordon faranno coppia, sostenuti dalla spinta sulle fasce di Gibbs-White e Gomes. Una formazione molto efficace anche nelle ripartenze, i ragazzi di Carsely proveranno a confermare la loro qualità ma anche a sfruttare una maggiore prestanza fisica rispetto a una Spagna che potrebbe mettere in difficoltà gli inglesi nel palleggio.

Diretta/ Italia Portogallo U19 (risultato finale 1-5): dilagano i lusitani dopo il vantaggio azzurro

LE SCELTE DI DENIA

Dall’altra parte, ecco che il commissario tecnico Santi Denia come sempre orientato sul modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Inghilterra Spagna U21. Nella semifinale contro l’Ucraina è sembrata molto ispirata la coppia offensiva composta da Sergio Gomez e Abel Ruiz, sostenuti da giocatori dal sicuro talento come Rodri che con la sua qualità in fase di costruzione ha saputo far esplodere la micidiale linea d’attacco spagnola. Punto debole da tenere d’occhio come al solito la difesa, che ha traballato un po’ anche nella sfida pur dominata contro gli ucraini.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SPAGNA U21: IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood-Bellis; Gibbs-White, Jones, Palmer, Gomes; Gordon, Smith Rowe. All. Lee Carsley.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victòr Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Alex Baena; Sancet, Rodri, Abel Ruiz; Sergio Gomez. All. Santi Denia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA