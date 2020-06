Insigne rimane al Napoli?/ Tiozzo: “Ancora in azzurro e con Gattuso..” (esclusiva)

E’ certo il simbolo del Napoli di Gattuso: parliamo di Lorenzo Insigne, che stando alle ultime voci di calciomercato dovrebbe certo rimanere in azzurro in vista della prossima stagione di Serie A. Per il numero 24 dello spogliatoio dei campani, che pure al momento ha un contratto con il club di De Laurentiis fino al 2022, pure però sono sempre forti le sirene del mercato. Già in passato infatti club come la Juventus, il Milan, e anche il Liverpool di Klopp avevano cercato il giocatore azzurro: pure Insigne aveva sempre resistito alle lusinghe, volendo rimanere al Napoli e diventarne bandiera, e in tal senso pare che non sia stato un caso che nei giorni scorsi questo abbia cambiato agente, rinunciando alla procura di Mino Raiola. Pare dunque che a fine stagione Inisgne rimarrà ancora al Napoli, ma per saperne di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Massimiliano Tiozzo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Insigne rimane Napoli la prossima stagione? Credo che poi questa sia la cosa più probabile anche perchè rimanendo Gattuso lo stesso Insigne dovrebbe rimanere. Gattuso ha dato quella solidità al Napoli che Ancelotti non aveva dato. Pur essendo Ancelotti un grande allenatore. E Gattuso fa giocare Insigne col 4-3-3 schema dove l’attaccante azzurro si trova molto bene.

La Juventus pronta ad acquistarlo? No penso che questa cosa non sia proponibile, la Juventus non comprerà Insigne. E poi cosa succederebbe se Insigne andasse a Torino De Laurentiis non potrebbe girare più per Napoli…

In quali altre squadre italiane potrebbe finire Insigne, se partirà? Nessuna oltre alla Juventus, non vedo altri club dove potrebbe finire.

Anche l’Europa nel suo futuro? Insigne se partirà potrebbe andare solo all’estero. Il Liverpool di Jurgen Klopp suo grande estimatore lo voleva. Il Liverpool poi gioca col 4 -3-3 e Insigne si trova bene con quello schema tattico!

Con chi potrebbe sostituirlo il Napoli? Insigne non partirà, rimarrà con Mertens, magari se ne andrà Milik per fare cassa. Se ne andrà Callejon che potrebbe essere sostituito da Boga. Partirà Fabian Ruiz verso la Liga. Koulibaly verso il Manchester City, o verso il Manchester United, magari verso il Paris Saint Germain.

Il Napoli chi prenderà per sostituire Milik? Prenderà Azmoun attaccante iraniano del Zenit San Pietroburgo, attaccante molto fisico, forte di testa che piace a Gattuso per un Napoli costruito secondo l’idea di calcio del tecnico azzurro. Del resto il campionato russo è giocato proprio in questo modo, secondo tanta fisicità e tanto spirito agonistico, un campionato dove prevalgono questi valori atletici.

(Franco Vittadini)



