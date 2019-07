Inter calendario Serie A 2019-2020/ Con chi gioca la 1^ giornata di campionato?

Il countdown per il calendario di Serie A 2019-2020 è cominciato anche in casa Inter. Oggi ci sarà il sorteggio il tabellone, con il primo atto della nuova stagione e via via tutte le altre sfide. Un appuntamento da non perdere per i tifosi nerazzurri che del resto negli ultimi anni si sono abituati a inizi di stagione complicati e sofferti. Nelle tre partite stagionali più recenti l’Inter ha perso due partite. Insomma, ultimamente i nerazzurri faticano nelle prime giornate, secondo quanto emerso dalle statistiche. Sono quelle in cui ha subito gol, perché tuttavia l’Inter non ha subito gol in cinque delle ultime sette prime giornate di campionato di Serie A. La speranza dei tifosi è che con Antonio Conte le cose cambino anche dall’inizio.

CALENDARIO INTER SERIE A 2019-2020, GLI AUSPICI PER QUEST’ANNO

Proseguono i lavori in casa Inter in vista del debutto in campionato. La prima giornata di Serie A si apre il 24 agosto, quindi lo staff di Antonio Conte sta lavorando per portare la squadra alla condizione migliore per cominciare bene la stagione. L’allenatore nerazzurro sa bene che un buon approccio è fondamentale per raccogliere punti importanti per i momenti più delicati della stagione. Ma c’è preoccupazione tra i tifosi perché la squadra al momento non è pronta. Finora Beppe Marotta ha portato ad Appiano Gentile Barella, Godin, Agoume, Lazaro e Sensi. La rosa quindi non è pronta, ci sono obiettivi da raggiungere e giocatori a cui trovare una sistemazione, come Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic. “Work in progress”, dunque, e questo non aiuta l’allenatore dell’Inter, che infatti non ha nascosto il suo malumore per questa situazione. Voleva infatti avere il gruppo già pronto per preparare una stagione che si preannuncia impegnativa, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto, andare avanti in Europa e magari portare un trofeo a Milano.

CALENDARIO INTER SERIE A, COME È ANDATA L’ANNO SCORSO

L’anno scorso l’Inter ha trovato la prima vittoria in campionato nella terza giornata di campionato, quando ha affrontato il Bologna in trasferta vincendo grazie alle reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. All’esordio ha rimediato una sconfitta contro il Sassuolo (decisivo il rigore di Berardi), mentre col Torino alla seconda giornata si è fatta rimontare di due reti dopo quelle di Perisic e De Vrij. Dopo la vittoria col Bologna, è arrivata a sorpresa la sconfitta contro il Parma con la rete di Dimarco, poi ha inanellato sette successi di fila, a partire da quella con la Sampdoria fermandosi alla dodicesima giornata contro l’Atalanta, che ha rifilato quattro gol. Eppure il calendario della scorsa stagione della Serie A non aveva proposto sfide particolarmente ostiche nelle prime giornate di campionato, fatta eccezione per il derby alla nona giornata vinto grazie al gol di Icardi e il big match contro la Lazio, deciso da una doppietta di Icardi e una rete di Brozovic. Le sfide più complicate, quelle contro Juventus e Napoli, invece verso la fine del girone d’andata.

CALENDARIO INTER SERIE A 2019-2020, LE SQUADRE DA EVITARE

I tifosi dell’Inter sono pronti con carta e penna alla mano a segnare il calendario della Serie A 2019-2020 per programmare le trasferte e le partite da seguire. Ovviamente non mancano le riflessioni sulle possibili avversarie e quindi quelle da evitare nelle prime giornate. Una cosa è certa: i derby stracittadini non possono disputarsi né alla prima né all’ultima giornata, quindi saranno calendarizzati in giorni differenti. E quindi non c’è pericolo per un derby meneghino nella prima giornata. Di sicuro al momento c’è che l’Inter comincerà in casa la prima giornata di campionato, visto che il Milan ha cominciato a San Siro l’anno scorso. Quali squadre evitare al debutto? Le dirette concorrenti per la vittoria dello scudetto e quelle più “attrezzate” tecnicamente. Due anni fa ad esempio l’Inter incrociò la Fiorentina al debutto, riuscendola a superare con tre reti, ma è sempre meglio evitare queste sfide in un momento della stagione in cui non si è al top della forma. L’anno prima invece affrontò l’Udinese vincendo per 5 a 2. Non a caso le neopromosse sono le avversarie “preferite” nella prima giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA