Inter, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

SI COMINCIA

Tra pochissimi minuti inizierà a comporsi per l’Inter il calendario Serie A 2023-2024, andiamo allora a curiosare nelle prime giornate dello scorso torneo per capire che genere di partenza avessero avuto i nerazzurri di Simone Inzaghi. Abbiamo già annotato la vittoria in extremis per 1-2 sul campo del Lecce nella prima giornata di sabato 13 agosto, il turno successivo prevedeva naturalmente per l’Inter il debutto casalingo a San Siro, vinto con facilità grazie a un perentorio 3-0 contro lo Spezia. Alla terza giornata tuttavia ci fu il primo stop di un campionato che si sarebbe rivelato successivamente ricco di alti e bassi per l’Inter, che fu sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio, con grande dispiacere per l’ex Simone Inzaghi.

Cagliari, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

Infine, un mese d’agosto decisamente più intenso del solito si chiuse con un turno infrasettimanale che vide la vittoria nerazzurra per 3-1 nel derby lombardo contro la Cremonese. Adesso però tutto questo è solo il passato: come andrà a comporsi il calendario dell’Inter per la Serie A 2023-2024? Inizieremo a scoprirlo davvero fra pochissimo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORINO, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Come iniziò lo scorso torneo? Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2023-2024: INTER, QUALE AVVERSARIA ALLA PRIMA GIORNATA?

Oggi si disegnerà anche per l’Inter il calendario Serie A 2023-2024, perché naturalmente il sorteggio atteso a mezzogiorno andrà a comporre il cammino dei nerazzurri di Simone Inzaghi e di conseguenza scopriremo l’ordine di tutte le giornate e partite per l’Inter, a cominciare dal nome della squadra che sarà avversaria dei nerazzurri nella prima giornata. Un anno fa il cammino dell’Inter era cominciato con una vittoria esterna colta in extremis sul campo del Lecce.

Adesso la missione sarà quella di provare a conquistare lo scudetto che darebbe la seconda stella, dopo una stagione comunque ottima con il terzo posto ma soprattutto le vittorie della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana e naturalmente il raggiungimento di una meravigliosa finale di Champions League, che ha lasciato addirittura l’amaro in bocca perché la sensazione è che l’Inter abbia fatto sostanzialmente partita pari anche con la corazzata Manchester City.

Frosinone, calendario Serie A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite (5 luglio)

INTER, CALENDARIO SERIE A 2023-2024: LE PARTITE ATTESE

Adesso però è il momento di scoprire anche per l’Inter il calendario Serie A 2023-2024. Come ogni anno, le partite più attese saranno il derby della Madonnina con il Milan e il derby d’Italia con la Juventus, quindi c’è curiosità per scoprire in quali giornate saranno collocate. Il derby vide una prematura sconfitta all’andata, disputata già all’inizio del mese di settembre, poi la rivincita arrivò con la vittoria al ritorno ad inizio febbraio e soprattutto con i trionfi in Supercoppa Italiana e ancora di più nell’euroderby in semifinale di Champions League.

Inter Juventus diede invece amarezze in campionato a causa di una doppia sconfitta, oggettivamente meritata quella dell’andata a novembre allo Stadium, ben più discutibile quella nel ritorno a San Siro a marzo, anche se i nerazzurri poi trovarono la vendetta sportiva eliminando i bianconeri nella semifinale di Coppa Italia che si disputò ad aprile. Simone Inzaghi che ordine delle partite troverà per il calendario di Serie A 2023-2024 per la sua Inter?











© RIPRODUZIONE RISERVATA