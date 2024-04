INTER CAMPIONE D’ITALIA SE/ In campo per il derby! Risultati utili per lo scudetto, oggi 22 aprile 2024

INTER CAMPIONE D’ITALIA SE: IN CAMPO PER IL DERBY!

L’atmosfera è sempre più calda a San Siro, dove fra pochissimo inizierà il derby che ci dirà se l’Inter diventerà campione d’Italia già questa sera. L’appuntamento è a dir poco speciale: innanzitutto perché c’è in ballo la seconda stella e sono passati davvero tantissimi anni da quando la società nerazzurra si cucì al petto la prima, ottenuta nel 1966, anno del decimo scudetto che fu di fatto la conclusione del ciclo della Grande Inter di Angelo Moratti e Helenio Herrera. Adesso potrebbe esserci una festa che sarebbe ancora più memorabile se si concretizzasse proprio nel derby, a maggior ragione dopo un anno come il 2023.

Anno nel quale l’Inter ha vinto addirittura cinque sfide consecutive contro i cugini rossoneri, compreso il perentorio 5-1 nella partita d’andata del campionato in corso. Era sabato 16 settembre 2023 e l’Inter trionfò grazie alla doppietta di Henrikh Mkhitaryan e ai gol di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi. Adesso il calendario offre ai nerazzurri l’occasione così speciale di festeggiare lo scudetto nel derby: le parole quindi non servono più, a parlare dovrà essere il campo dello stadio Meazza per scoprire se l’Inter sarà campione d’Italia già al triplice fischio finale! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHE OCCASIONE NEL DERBY

L’Inter campione d’Italia ormai è praticamente una certezza, con il dubbio solo sul quando i nerazzurri conquisteranno matematicamente lo scudetto numero 20, che permetterà loro di cucire sul petto anche la seconda stella. Potrebbe essere un dettaglio di poco conto, diventa in realtà molto significativo perché il calendario propone proprio il derby contro il Milan nella giornata in cui l’Inter ha il suo primo match-point scudetto. Sarebbe la ciliegina sulla torta: vincere il sesto derby consecutivo contro i cugini rossoneri dopo le cinque vittorie del 2023 e conquistare matematicamente il tricolore, per di più in uno stadio Giuseppe Meazza quasi tutto rossonero, dal momento che giocherà in casa il Milan.

Ribaltando il punto di vista, possiamo naturalmente aggiungere che dal punto di vista rossonero questo invece è un incubo da scongiurare ad ogni costo, perché dover assistere alla festa per lo scudetto della seconda stella dell’Inter – che era anche l’obiettivo del Diavolo essendo entrambe le squadre milanesi a quota 19 – sarebbe naturalmente doloroso, in un momento storico in cui i derby stanno portando solamente amarezze alla sponda rossonera del Naviglio. L’Inter ha ottime probabilità di festeggiare a San Siro, considerando che settimana prossima giocherà in casa contro il Torino e in quel caso lo stadio sarà tutto nerazzurro, però per una volta trionfare “in trasferta” sarebbe ancora più bello…

INTER CAMPIONE D’ITALIA SE: COSA SERVE PER LO SCUDETTO NEL DERBY?

Passando ai calcoli sui risultati utili per vedere l’Inter campione d’Italia già oggi, è chiaro che lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica della Serie A rende molto semplice dire che cosa servirà affinché il derby Milan Inter sia già la partita scudetto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. La situazione di partenza vede 14 punti di differenza, con la capolista a quota 83 punti e i cugini invece con 69 punti dopo le precedenti 32 giornate di campionato. Per la certezza matematica servirà un margine superiore ai 15 punti, quindi ecco facilmente spiegato il perché l’Inter avrà bisogno di una vittoria per conquistare lo scudetto già nel derby.

Un pareggio lascerebbe immutato il +14, margine naturalmente eccellente ma che non sarebbe sufficiente per far scattare la festa già stasera. Infine, in caso di sconfitta l’Inter conserverebbe 11 punti di vantaggio: il traguardo finale non sarebbe comunque realisticamente in discussione, però un ko nel derby potrebbe rendere più difficile vedere l’Inter campione d’Italia anche settimana prossima e sarebbe invece un vero e proprio sospiro di sollievo per il Milan, che spezzerebbe la serie di cinque derby persi consecutivamente mandando di traverso i programmi festivi ai cugini. Sarà una serata indimenticabile a San Siro…











