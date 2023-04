Inter: Investcorp pronto ad un’offerta a Zhang per il club?/ Necessari altri partner

Inter, dai problemi in campo alle dinamiche societarie: spunta Investcorp come società interessata

La situazione in casa Inter risulta particolarmente bollente nelle ultime settimane, e su più fronti; da un lato i risultati risicati e deludenti, dall’altro la questione societaria che come un boomerang torna spesso di attualità. L’ultimo periodo ha messo in evidenza una palese mancanza di certezze dal punto di vista dei risultati sportivi; pur essendo ancora in corsa per la tradizionale Coppa Italia e per la Champions League, il rischio di non bissare l’esperienza europea perdendo il quarto posto è piuttosto alto. Nel frattempo, qualcosa sembra muoversi dal punto di vista societario; secondo Tuttosport, Investcorp potrebbe fare un’offerta a Steven Zhang per l’acquisto del club.

La notizia dell’interessamento di Investcorp alle quote di maggioranza dell’Inter era stata lanciata negli scorsi giorni dal Sole 24 ore. Secondo il quotidiano la società del Bahrein era appunto al lavoro per una possibile offerta importante al presidente dell’Inter, Steven Zhang. L’indiscrezione è stata ora rincarata da quanto scrive Tuttosport; secondo il quotidiano torinese la cordata sarebbe alla ricerca di seri e interessati investitori partner per concretizzare eventualmente un’offerta per le quote di maggioranza del club nerazzurro.

Investcorp, tra ricerca di partner e valutazioni strategiche per un’offerta a Steven Zhang

La cordata Investcorp tra l’altro non è nuova a questo genere di indiscrezioni; il fondo del Bahrain diversi mesi fa era stato ad un passo dall’acquistare il Milan con un’offerta di circa 1,2 miliardi di euro. Stando alle ultime notizie, l’attenzione del fondo sarebbe ora rivolta verso l’altra sponda calcistica di Milano con un concreto interesse per le quote di maggioranza dell’Inter. Chiaramente, il tutto deve prima passare per uno studio accurato dei dossier oltre ad una corposa assistenza da parte di società partner.

“Molti investitori iniziano a guardare con interesse proprio a quel momento, quando sarà possibile assicurarsi il club nerazzurro ad una cifra meno onerosa“. Scrive così Tuttosport nel merito dell’indiscrezione su Investcorp in riferimento al possibile acquisto delle quote di maggioranza dell’Inter. Il momento citato dal quotidiano sarebbe maggio 2024, una data cruciale per il destino societario della società nerazzurra. Il club infatti, che attualmente è stimato dal presidente Steven Zhang ad un costo di oltre 1 miliardo di euro, potrebbe veder calare il proprio prezzo in prossimità dell’estate del prossimo anno. In quella data infatti è prevista la scadenza del prestito fatto da Oaktree Capital a Suning; ciò potrebbe dunque comportare un calo del prezzo delle quote di maggioranza rendendo ancora più appetibile l’opportunità anche per Investcorp.











