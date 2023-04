PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote 29^ giornata: Spalletti favorito in Puglia

PRONOSTICI SERIE A: LECCE NAPOLI

Andando a parlare ancora dei pronostici di Serie A, spostiamo la nostra attenzione su Lecce Napoli. Della capolista abbiamo detto: forse il dato più interessante è che con la sconfitta interna contro il Milan Luciano Spalletti non possa più eguagliare o superare il record di 102 punti della Juventus 2014 (ma può ancora arrivare in tripla cifra), per il resto il vantaggio in ottica scudetto è del tutto confortante. Il Lecce invece è in crisi: cinque sconfitte consecutive e l’ultimo gol segnato 466 minuti fa, tuttavia il tesoretto costruito prima lascia i salentini abbastanza tranquilli pur nella consapevolezza che l’obiettivo salvezza sia ancora del tutto da archiviare.

I pronostici di Serie A emessi dalla Snai considerano il Napoli come nettamente favorito: il segno 2 per la sua vittoria al Via del Mare vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto, abbiamo invece un segno 1 che, identificativo del successo del Lecce, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 6,00 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita. Infine il segno X, sul quale chiaramente dovrete puntare per il pareggio, ha un valore che corrisponde a 3,65 volte quello della vostra giocata. (agg. di Claudio Franceschini)

LE QUOTE PER LE PARTITE DELLA 29^ GIORNATA

Un nuovo viaggio attraverso i pronostici di Serie A ci porta a parlare delle partite che si giocano venerdì 7 e sabato 8 aprile: è la 29^ giornata e siamo nella Settimana Santa, dunque come di consueto la domenica di Pasqua non vedrà gare in scena e si anticipa tutto di un giorno. La situazione che ci si presenta in vista dei pronostici di Serie A vede un Napoli che, demolito dal Milan al Maradona, ha comunque 16 punti di vantaggio sulla Lazio e ne avrebbe 12 sulla Juventus qualora ai bianconeri venissero restituiti i 15 punti di penalizzazione: un vantaggio ancora tremendamente confortante sulla concorrenza in ottica scudetto.

Alle spalle dei partenopei però infuria la lotta per andare in Champions League: settimana scorsa hanno vinto Lazio, Milan, Roma e Atalanta oltre alla Juventus, ha perso solo l’Inter che infatti ha peggiorato molto una situazione che si era già complicata con le due sconfitte precedenti. In coda, al netto di sanzioni sulle plusvalenze e altro, Cremonese e Sampdoria appaiono spacciate ma anche la situazione del Verona è tutt’altro che rosea: non ci resta quindi che analizzare i pronostici di Serie A prendendo in considerazione le partite più interessanti, poi vedremo quello che ci diranno i campi nella 29^ giornata.

PRONOSTICI SERIE A: SALERNITANA INTER

Iniziamo la valutazione dei pronostici di Serie A da Salernitana Inter. All’Arechi i campani cercano altri punti utili per la salvezza: con Paulo Sousa la Salernitana si è messa abbastanza al sicuro e il pareggio di La Spezia ha portato a 9 i punti di vantaggio sul Verona, un tesoretto che con 10 giornate da giocare non è un’assicurazione sull’obiettivo ma certamente è un ottimo margine che si può difendere senza particolari affanni. Come detto l’Inter è reduce da tre sconfitte consecutive, due di queste a San Siro: brutto modo per arrivare ai quarti di Champions League, soprattutto adesso bisognerà sudare parecchio per entrare nelle prime 4 soprattutto se alla Juventus dovessero essere ridati i punti senza ulteriori penalità.

Intanto l’agenzia Snai ha emesso i pronostici di Serie A, chiaramente considerando anche questa partita: l’Inter è la ovvia favorita per la vittoria e anche in maniera netta, perché il segno 2 che identifica la vittoria della squadra nerazzurra vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quanto messo sul piatto e, per contro, il segno 1 che regola l’ipotesi del successo della Salernitana ha un valore che equivale a 7,25 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porterebbe in dote una vincita che ammonta a 5,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita dell’Arechi.











