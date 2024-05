Inter, Oaktree diventa nuovo proprietario/ Zhang saluta, futuro canadese per i neroazzurri? (21 maggio 2024)

INTER, CI SIAMO: L’ERA ZHANG SI CONCLUDE, OAKTREE NUOVO PROPRITARIO

Il futuro dell’Inter è ormai deciso e per ora si chiama Oaktree. Quasi scaduta l’ora X per quanto riguarda Steven Zhang, il presidente saluterà il mondo neroazzurro dopo aver portato i neroazzurri da proprietario del club a vincere la seconda stella e a sfiorare il sogno Champions League, sfumato solamente dalla rete di Rodri nella finale contro il Manchester City. Si chiude una vera e propria era che continuerà con Simone Inzaghi e molti dei protagonisti in campo, ma che perderà il presidente.

Il debito andava estinto oggi, martedì, dato che lunedì era giornata di festa in Lussemburgo, ma alla fine non essendo cambiato niente da ciò che si auspicava la scorsa settimana il piano rimane quello preventivato: Oaktree, società che aveva prestato i soldi a Zhang, è pronta a escutere il pegno del cinese e diventare proprietario dell’Inter. Secondo Sky, ci sono anche dei tempi tecnici per diventare operativi al 100%. La garanzia in questo momento è rappresentata solo e solamente dalla dirigenza nerazzurra dato che il fondo americano apprezza eccome il lavoro e i risultati ottenuti e dunque è sinonimo di stabilità, sportiva e gestionale.

INTER, ORA CHE SUCCEDE? BROOKFIELD PREPARA L’ASSALTO

Che ne sarà del futuro? Calcio e Finanza, sito tra i più autorevoli nel panorama economico-calcistico, svela che dietro al futuro societario dell’Inter ci sia Brookfield. Stiamo parlando di un fondo canadese, Con sede a Toronto, che nel 2019 ha acquisito il 62% delle quote del fondo californiano per fornire, come si legge, una delle offerte più complete di prodotti di investimento alternativi agli investitori. Insomma, già si erano messo le basi.

L’accordo firmato prevede che Brookfield arriverà a possedere la totalità delle azioni entro il 2029, dieci anni dopo quel famoso 62% di cui parlavamo prima. I tifosi dell’Inter in tutto ciò possono stare tranquilli: si tratta di un cambio societario molto importante, ma l’ipotesi del fallimento è vera e propria utopia. A dirlo è Forbes.

INTER, LA DIRIGENZA LASCIA LA SEDE: ULTIME ORE DI ZHANG

Le ultime novità giungono poco dopo le ore 20:00 quando non c’è stata alcuna notifica di pagamento presso Los Angeles, sede di Oaktree. La deadline è prevista per mezzanotte italiana, ma virtualmente è già arrivata: secondo Sky la dirigenza nerazzurra ha lasciato la sede di Viale della Liberazione. Se mai ci fossero dubbi, questo sembra essere l’indizio più importante e chiaro che potesse arrivare.

Una fumata nera che domani diventerà ufficiale con un altro comunicato, dopo quello di Zhang, che darà il via all’era Oaktree. A questo punto il tempo stringe, ma il fondo californiano avrebbe pianificato in una ventina di giorni la nomina del nuovo CdA. Dopodiché si pensa al rinnovo di Simone Inzaghi sulla panchina, di alcuni calciatori come Nicolò Barella e Lautaro Martinez fino al calciomercato estivo. Chissà che questo cambio di proprietà alzi ancora l’asticella per una squadra che sicuramente non vorrà fare a meno di vincere anche il prossimo anno, dopo aver conquistato nella stagione ormai quasi conclusa lo Scudetto e la Supercoppa Italiana.

