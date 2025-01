INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… CHAMPIONS LEAGUE, TRAGUARDO VICINO

Il più è fatto, ma serve ancora l’ultimo sforzo per scoprire se l’Inter si qualifica per gli ottavi di Champions League. Innanzitutto ricordiamo che almeno i playoff sono già matematicamente certi per i nerazzurri di Simone Inzaghi, forti della migliore difesa tra le 36 partecipanti alla nuova Champions League, ma ovviamente per chi entra nell’ultima giornata al quarto posto in classifica è chiaro che l’obiettivo sia entrare fra le prime otto che avranno immediato accesso agli ottavi.

Tutto sarà chiaro al termine di Inter Monaco, stasera 29 gennaio 2025 a San Siro, ma precisiamo che questo è uno snodo potenzialmente fondamentale per l’intera seconda metà della stagione dell’Inter. Considerati anche il recupero ancora pendente contro la Fiorentina e la Coppa Italia, evitare i playoff sarebbe fondamentale per non rendere davvero massacranti le prossime settimane, per cui la partita di stasera potrebbe incidere sul cammino dell’Inter non solo in Champions League, ma anche nella lotta scudetto con il Napoli, che le Coppe europee non le ha.

INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… COSA SERVE CONTRO IL MONACO

La premessa era a nostro avviso indispensabile per capire l’importanza del traguardo degli ottavi immediati, ma adesso è giunto il momento di svelare cosa servirà stasera in Inter Monaco per avere appunto la certezza del posto fra le prime otto della classifica unica. I calcoli sono per fortuna abbastanza semplici: l’Inter si qualifica per gli ottavi di Champions League naturalmente in caso di vittoria, ma il traguardo sarà sicuramente raggiunto anche in caso di pareggio, dal momento che a quota 17 punti anche nella peggiore delle ipotesi non si può scivolare sotto il settimo posto.

L’unica complicazione è in caso di sconfitta, perché l’Inter in quel caso resterebbe ferma a 16 punti, dove ci sono molte squadre che potrebbero raggiungere i nerazzurri. Anche in quel caso comunque l’Inter si qualifica agli ottavi con ottime possibilità: secondo i calcoli di Opta sarebbe il 97,7% dei casi, anche grazie a una differenza reti al momento ottima (+7). Bisognerà in quel caso curare i risultati di tutte le squadre dai 13 punti in su, ma teniamo conto che dovrebbero essere ben cinque a superare i nerazzurri per escluderli. Non è tutto sotto controllo, ma il traguardo è davvero vicinissimo…