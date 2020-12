Inter si qualifica agli ottavi se…/ Champions League: risultati utili, cosa serve contro lo Shakhtar?

L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se vincerà questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, a patto che Real Madrid e Borussia Dortmund non pareggino nell’altra partita di un intricatissimo girone B, nel quale praticamente è ancora tutto possibile. I calcoli sono di conseguenza piuttosto complicati da fare, perché le possibili combinazioni sono davvero tante e potrebbero anche implicare scontri diretti o classifiche avulse. Tutto sommato, però, è facile tenere in mente che cosa servirà all’Inter per raggiungere gli ottavi della Champions League 2020-2021: una vittoria, senza però un pareggio nell’altra partita del girone, che condannerebbe infatti i nerazzurri al terzo posto a causa degli scontri diretti sfavorevoli contro il Real Madrid e dunque al passaggio in Europa League (come nelle precedenti due stagioni) anche in caso di vittoria. Un successo è d’altronde condizione necessaria per l’Inter, attualmente ultima sia pure in una classifica cortissima, perché con una sconfitta o anche in caso di pareggio i nerazzurri resterebbero quarti e sarebbero eliminati da tutto, chiudendo davvero troppo presto la loro stagione europea.

INTER SI QUALIFICA SE… IL CAMMINO NEL GIRONE

Come siamo giunti a questa situazione tale per cui l’Inter si qualifica per gli ottavi di Champions League solo con una vittoria a patto inoltre che nell’altra partita non ci sia un pareggio tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach? I nerazzurri pagano un cammino fin qui molto deludente nel girone B di Champions League, cominciato con il pareggio casalingo per 2-2 contro i tedeschi, acciuffato da Lukaku solamente al 90′ minuto. Poi è arrivato il pareggio per 0-0 in Ucraina contro lo Shakhtar, forse la partita con più rimpianti, perché l’Inter dominò senza però trovare la via della rete: con un successo in quella partita, adesso i calcoli sarebbero molto diversi. Il punto più basso sono però state le due sconfitte contro un Real Madrid di certo non esaltante in questa stagione, ma comunque capace di vincere per 3-2 in casa e poi anche di espugnare San Siro per 0-2, conquistando ovviamente il vantaggio negli scontri diretti che sarebbe una condanna per l’Inter in caso di pareggio tra gli spagnoli e il Borussia Monchengladbach. L’Inter dunque era in bilico già settimana scorsa, ma vincendo 2-3 in Germania è rimasta viva: oggi saprà completare la rimonta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA