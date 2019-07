INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP/ Calendario amichevoli Juve, Inter, Milan e Fiorentina

Estate di calciomercato ma anche di amichevoli internazionali per le squadre italiane che si accingono a preparare la stagione 2019/2020. In questo senso uno degli appuntamenti più attesi è rappresentato dalla International Champions Cup, consueto torneo estivo che mette di fronte alcuni dei club più importanti d’Europa. Quest’anno in rappresentanza dell’Italia ci sono Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. La coppa prenderà il via il prossimo 17 luglio ed è stato già reso noto il calendario delle partite. Partiamo dalla new-entry della competizione, la Fiorentina di Rocco Commisso, che il 17 bagnerà il suo esordio alle 3:00 ora italiana contro i messicani del Guadalajara. Secondo match alla mezzanotte del 21 luglio contro l’Arsenal e terza partita alle 2 di notte del 25 luglio contro il Benfica del grande ex Manuel Rui Costa.

INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP, IL CALENDARIO DELLE ITALIANE

La seconda italiana ad esordire nella International Champions Cup sarà l’Inter alle 13:30 del 20 luglio contro il Manchester United. Domanda: Lukaku sarà già un giocatore dei nerazzurri? Il 24 luglio (ore 13:30 italiane) sarà poi la volta del derby d’Italia tra Juventus e Inter, con la squadra di Conte che chiuderà il girone il 4 agosto alle ore 16 contro il Tottenham. La squadra di Pochettino bagnerà l’esordio nella competizione della Juventus di Maurizio Sarri giorno 21 luglio alle ore 13:30. Dopo la sfida affascinante all’ex Conte del 24 luglio, i bianconeri chiuderanno contro l’Atletico Madrid il 10 agosto alle ore 18. Il Milan di Marco Giampaolo comincerà la sua International Champions Cup alle 3 di notte del 24 luglio contro il Bayern Monaco. Secondo appuntamento alle 21 del 28 luglio contro il Benfica di Rui Costa e gran finale alle 18:30 del 3 agosto contro il Manchester United.

Ecco il calendario completo di tutte le partite della International Champions Cup 2019

17 luglio ore 3.00: Fiorentina-Guadalajara

18 luglio ore 5.00: Arsenal-Bayern Monaco

20 luglio ore 13.30: Manchester United-Inter

20 luglio ore 22.00: Benfica-Guadalajara

21 luglio ore 00.00: Arsenal-Fiorentina

21 luglio ore 2.00: Bayern Monaco-Real Madrid

21 luglio ore 13.30: Juventus-Tottenham

24 luglio ore 1.00: Real Madrid-Arsenal

24 luglio ore 3.00: Bayern Monaco-Milan

24 luglio ore 3.00: Guadalajara-Atletico Madrid

24 luglio ore 13.30: Juventus–Inter

25 luglio ore 2.00: Fiorentina-Benfica

25 luglio ore 13.30: Tottenham-Manchester United

27 luglio ore 1.30: Real Madrid-Atletico Madrid

28 luglio ore 21.00: Milan-Benfica

3 agosto ore 18.30: Manchester United-Milan

4 agosto ore 16.00: Tottenham-Inter

10 agosto ore 18.00: Atletico Madrid-Juventus



