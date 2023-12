Io canto generation, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Mietta e Iva Zanicchi inseguono i colleghi

Io canto generation: anticipazioni e diretta terza puntata

Mercoledì 6 dicembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Io canto generation, la versione rivisitata dello storico talent Io Canto. Il forma è cambiato, ma non il conduttore. Al timone del talent show dedicato ai giovani talenti della musica c’è sempre Gerry Scotti che, ogni settimana, accoglie sul palco i concorrenti emozionandosi con loro di fronte a commoventi esibizioni, ma anche al più naturale divertimento. Tutti i concorrenti sono divisi in squadre e tale divisione resterà tale fino all’atto finale in programma il 27 dicembre.

In quell’occasione, le squadre si scioglieranno e i concorrenti ancora in gara saranno i protagonisti di sfide singole per portare a casa la vittoria, ma anche il premio in palio ovvero un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e la possibilità di registrare una cover.

Io canto generation: chi sono i concorrenti

Sono sei le squadre di Io canto generation: Benedetta Caretta con Eric, Maria, Marta e Sofia; Mietta con Daniele Mattia ed Elia; Iva Zanicchi con Nicole e Pietro; Cristina Scuccia con Aurora, Ashley, Davide e Rocco; Fausto Leali con Andrea Thomas, Nicole, Samuele e Sophia; Anna Tatangelo: Andrea, Carola, Laura e Lorenzo. Le squadre meno numerose sono quelle di Mietta e Iva Zanicchi che, questa sera, proveranno a non perdere nessun concorrente.

A giudicare tutte le esibizioni sarà la giuria composta da Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, ai quali si aggiungerà in via eccezionale Chiara Tortorella che prenderà il posto di Albano. Chiara Tortorella avrà così il doppio compito di giudicare le esibizioni e di salvare due concorrenti dall’eliminazione.

Come vedere in diretta streaming Io canto generation

La terza puntata di Io canto generation può essere seguita in tv, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia e, in diretta streaming, su Mediaset Infinity dove è possibile rivedere le precedenti puntate e le singole esibizioni dei concorrenti sia da soli che in duetto con i capisquadra.











