Io e Lulù, film diretto da Channing Tatum e Reid Carolin: curiosità e cast

Mercoledì 4 settembre, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:20, la commedia drammatica del 2022 dal titolo Io e Lulù.

Il film è diretto da Channing Tatum e Reid Carolin, quest’ultimo noto per avere scritto la sceneggiatura di Magic Mike (2012), che vedeva come protagonista proprio Tatum.

Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Thomas Newman, candidato per ben 15 volte al Premio Oscar e vincitore di un BAFTA e un Grammy Award per le colonne sonore di American Beauty.

Il protagonista è interpretato dallo stesso Channing Tatum, diventato famoso a livello internazionale grazie alla sua interpretazione in Step Up (2006) e Step Up 2 – La strada per il successo (2008).

Al suo fianco l’attrice Jane Adams, nota al pubblico per il personaggio del medico chirurgo Mel Karnofsky nella sit-com di successo Frasier, e l’attore ed ex wrestler Kevin Nash, che aveva già lavorato con Tatum in Magic Mike (2012) e Magic Mike XXL (2015).

La trama del film Io e Lulù: un on the road con due protagonisti molto particolari

Io e Lulù racconta le vicende dell’ex soldato del 75° Reggimento Rangers Jackson Briggs (Channing Tatum) che, dopo l’esperienza sul campo di battaglia, soffre da tempo di stress post traumatico, situazione che lo obbliga ad assumere una terapia farmacologia per cercare di alleviare le nevrosi legate al periodo bellico.

La sua vita ormai sembra essere destinata ad andare a pezzi, quando il suo ex capitano gli affida una missione molto particolare: accompagnare un cane da pastore belga addestrato per le missioni di guerra, Lulù, al funerale del suo proprietario, il sergente Rodriguez, con cui Briggs aveva combattuto fianco a fianco e che, purtroppo, è morto in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Anche l’animale soffre delle conseguenze legate alla guerra, e nel tempo ha sviluppato un carattere particolarmente difficile e dimostra reazioni davvero imprevedibili.

Nonostante tutto, i due finiranno inevitabilmente per affezionarsi l’uno all’altra, e sarà proprio la presenza di Lulù a permettere a Briggs di recuperare il rapporto con la sua amata figlia e con la sua ex moglie Niki (Q’orianka Kilcher).

In un viaggio lungo la Costa del Pacifico, a partire da Washington fino allo stato della California, Briggs e Lulù riusciranno a curare le reciproche ferite e il protagonista riuscirà a dare un nuovo senso alla sua vita.