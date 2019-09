iOS 13 novità e download/ Oggi disponibile per iPhone: modelli dal 6S in su

E’ terminata l’attesa: a breve potremo finalmente installare sul nostro dispositivo mobile, iOS 13. Come specificato durante il recente Keynote in cui la Apple ha presentato i nuovissimi iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11 Max Pro, oggi, 19 settembre, è giunto il giorno in cui verrà rilasciato il nuovo sistema operativo. La domanda sorge spontanea: quando sarà l’ora fatidica? Al momento la multinazionale di Cupertino non ha rilasciato indicazioni precise a riguardo, ma indicativamente, come riferito anche dai colleghi di optimagazine, la release dovrebbe essere appunto rilasciata attorno alle ore 19:00 di questa sera, quando oltre oceano sarà un orario che varia dalle 11 alle 13 di mattina. Per installare la nuova versione del sistema operativo dovrete attendere come al solito l’arrivo della notifica sul vostro smartphone, dopo di che potete procedere con l’aggiornamento.

IOS 13 DISPONIBILE DA OGGI

La release sarà disponibile per i seguenti modelli iPhone XS e XS Max, iPhone XR e X, 8 e 8 Plus, 7 e 7 Plus, SE, 6S e 6S Plus. Numerose le novità che verranno introdotte, a cominciare dall’interessante Dark Mode, una modalità che permetterà di trasformare lo schermo del nostro iPhone in modalità appunto scura, utile sia per far riposare gli occhi, visti i colori meno brillanti, ma anche per far risparmiare la batteria, un aspetto, quest’ultimo, da non sottovalutare. L’opzione sarà attivabile in modalità manuale attraverso il Centro di Controllo, stabilendo anche eventuali orari in cui sfruttare la feauture. Con iOS 13 subirà un importante aggiornamento l’app Mappe, il navigatore, che verrà migliorato con l’introduzione dell’esplorazione in 3D dei luoghi, un po’ come già vistosi in Google Maps. L’aggiornamento del sistema operativo vi permetterà inoltre di cancellare in automatico i doppioni delle vostre fotografie, mettendo nel contempo in evidenza gli scatti più interessanti a seconda del periodo. A questo punto non ci resta che attendere l’uscita ufficiale della release.

