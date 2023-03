iOS 16.4: download e novità aggiornamento iPhone/ Come scaricarlo

E’ disponibile da qualche ora a questa parte la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, leggasi iOS 16.4, così come iPadOS 16.4, quindi watchOS 9.4 e infine macOS Ventura 13.3, sistemi operativi rispettivamente per iPad, Apple Watch e Mac. Con iOS 16.4 vengono introdotte alcune interessanti novità, a cominciare dal servizio SOS Satellitare. Fra le novità presenti anche 21 nuove emoji, come animali, oggetti, e vari gesti inediti delle mani. Spazio anche all’isolamento vocale per le chiamate dal telefono: durante le telefonate l’iPhone darà maggiore priorità alla tua voce, bloccando quindi il rumore ambientale di fondo, e permettendo così al nostro interlocutore un’esperienza sonora migliore.

Per quanto riguarda le notifiche per le applicazioni web, grazie ad iOS 16.4 sono ora disponibili nella schermata Home. Viene inoltre aggiunta la funzione di rilevamento duplicati anche per foto e video nella Libreria foto condivisa di iCloud. Lo smartphone è ora in grado di ridurre la luminosità quando un video contiene dei lampi luminosi o degli effetti stroboscopici per evitare problemi a occhi e non solo. Grazie all’aggiornamento ad iOS 16.4 è stato anche corretto un bug riguardante le richieste “Chiedi di acquistare” dei bambini che non vengono visualizzate sul dispositivo di un genitore o di un tutore.

IOS 16.4, TUTTE LE NOVITE’ PRESENTI E GLI IPHONE COMPATIBILI

Risolti anche i bug riguardanti i termostati compatibili con Matter, mentre viene ottimizzato il rilevamento del crash sui modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Infine, le mappe nell’applicazione Meteo supportano ora VocieOver.

Vi ricordiamo che l’aggiornamento del sistema operativo Apple ad iOS 16.4 è compatibile con tutti gli iPhone che supportano iOS 16, e precisamente iPhone 8, nonché 8 Plus, quindi iPhone X, poi XS, XS Max e XR, poi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, quindi le ultime due versioni dell’SE, leggasi la 2020 e la 2022, poi iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max, ma anche iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, e infine, ovviamente iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Solitamente l’aggiornamento va in automatico ma nel caso potreste recarvi per scaricarlo su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

