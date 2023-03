iPhone 15 avrà un display più grande?/ Pronto anche un nuovo colore, il rosso scuro

Tornano i rumors riguardanti l’iPhone 15, il melafonino che farà la sua comparsa il prossimo autunno. Secondo le indiscrezioni circolanti nelle ultime ore sembra che le dimensioni del nuovo dispositivo di casa Apple possno essere più grandi rispetto a quello attuale. Il modello base, infatti, analizzando i file cad con i relativi ingombri, appare leggermente più grande a livello di schermo rispetto a quello presentato nel 2022, lo scorso autunno. Si tratta di una differenza minima visto che la diagonale sarà di 6,2 pollici contro i 6,1 dell’iPhone 14, ma in ogni caso dovrebbe trattarsi di un’importante modifica in quanto il nuovo iPhone dovrebbe avere dei bordi ancora più sottili.

Nell’insieme, a livello estetico, potrebbe trattarsi di una novità non da poco anche perchè nell’iPhone 15 verrà introdotta per tutti la Dynamic Island al posto del notch, divenuto ormai obsoleto da tempo. A diffondere le immagini del cad e quindi a svelare le dimensioni maggiori, è stato Ian Zelbo, foto poi pubblicate su 9to5Mac. Si vede appunto il display che appare leggermente ingrandito, mentre spessore e ingombro totale dello smartphone dovrebbero rimanere gli stessi.

IPHONE 15, TELECAMERE PIU’ SPORGENTI E NON SOLO

Per quanto riguarda i due modelli top di gamma, iPhone 15 Plus e Pro Max (o forse 15 Ultra), verrà invece confermata la diagonale da 6,7 pollici, così come la generazione attuale di melafonini. Come vi avevamo già recentemente spiegato, il nuovo dispositivo di Cupertino monterà la porta USB Type-C con un anno di anticipo rispetto alla legge dell’Ue, di conseguenza l’iPhone 14 è stato l’ultimo melafonino con la porta lightning.

Infine, il nuovo iPhone 15 dovrebbe prevedere una sporgenza ancora più pronunciata delle fotocamere e un nuovo colore rosso scuro con un effetto metalizzato, ben diverso però rispetto alla tonalità del modello Product Red. Ovviamente, come vi ricordiamo sempre, si tratta di rumors e indiscrezioni, nulla di ufficiale, ma le fonti sono alquanto attendibili di conseguenza è probabile che alla fine Apple apporti realmente le modifiche elencate su questa pagina ai suoi nuovi telefonini.

