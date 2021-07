Irama al Battiti Live 2021/ L’estate con “Melodia proibita”, nuovo album in arrivo

Ci sarà anche Irama tra i protagonisti della seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, in onda stasera su Italia 1 e on demand su Mediaset Play. La serata è stata registrata il 27 giugno e trasmessa in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, il cantante ha fatto ritorno sul palco dopo essere stato ospite nella prima serata con “La genesi del tuo colore”, questa volta è il turno del suo ultimo singolo estivo “Melodia proibita“.

Irama ha fatto ballare e cantare tutti coloro che hanno avuto la possibilità di assistere al concerto presso il Castello Aragonese di Otranto, rispettando tutte le normative in atto per contenere la pandemia da Covid-19. Questa sera sarà su Italia 1 l’appuntamento e Filippo (vero nome di Irama), insieme a tutti gli altri protagonisti della serata di Battiti Live, farà nuovamente compagnia ai telespettatori con la sua musica dal ritmo fresco e coinvolgente, perfetto per un martedì sera di luglio.

Irama: c’è attesa per il nuovo album

Ed è proprio “Melodia proibita” uno dei brani più risuonati di questa estate. Irama lo ha pubblicato il 18 giugno per Warner Music, vede testo e musica firmati dal cantante stesso insieme a Dario Faini (Dardust), Francesco Monti, Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli e Lorenzo Galli. Il nuovo singolo, dal mix latino/mediterraneo, conferma le sue capacità di trarre dalla contaminazione nuove sonorità uniche, che accompagnano le parole e i versi di uno dei giovani autori più di successo del momento.

“Melodia proibita” è solo un assaggio di quello che entro la fine di quest’anno Irama pubblicherà. Il cantante, infatti, è attualmente impegnato a lavorare su un nuovo progetto discografico, che arriva dopo solo un anno dall’Ep “Crepe” (certificato disco di platino), al cui interno erano presenti le sue due hit estive “Mediterranea” e “Arrogante”. Con questi due pezzi dal genere reggaeton Irama si è aggiudicato in totale otto dischi di platino, cinque per il primo e tre per il secondo.

