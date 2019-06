IRAMA E STASH FIORDISPINO INSIEME/ La foto su Instagram che fa impazzire le fan

Mettete insieme due dei talenti più amati di Amici di Maria De Filippi come Irama e Stash Fiordispino. Riuniteli in un post su Instagram in cui i due non solo vengono fotografati insieme ma si scambiano anche una dichiarazione di amicizia fraterna. Risultato? Una schiera di fan impazzite di gioia, sostenitrici magari di entrambi i cantanti e per questo al settimo cielo di rendersi conto che il mondo immaginario in cui i loro idoli vanno a braccetto è in realtà il mondo vero, dove Irama e il leader dei The Kolors si considerano quasi dei fratelli. Nessun volo pindarico: tutto è nato dal post pubblicato su Instagram da Irama. Una foto che lo ritrae proprio in compagnia di Stash e a commento della quale il giovane interprete de “La ragazza con il cuore di latta” ha scritto:”L’amicizia quella vera. La mia banda suona il rock”.

IRAMA E STASH INSIEME: IL MESSAGGIO CHE FA IMPAZZIRE LE FAN

La risposta di Stash non si è fatta attendere: sintetica ma piena di significato. Il leader dei The Kolors ha replicato con un cuore che la dice lunga su quanto forte sia l’amicizia che lega i due, che oltre alla passione per la musica hanno in comune un passato recente da vincitori di Amici. E proprio il talent di Maria De Filippi è “responsabile” della reunion che ha mandato in visibilio migliaia di fan (basti dire che il post pubblicato su Instagram di Irama 5 ore fa ha ottenuto finora 104mila cuoricini destinati ad aumentare). Stash e Irama, infatti, si trovavano ad assistere ai provini della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che prenderà il via la prossima stagione. E chissà che tra i talenti osservati oggi non vi sia un nuovo beniamino da aggiungere al duo amatissimo immortalato oggi nella foto, quello composto da Stash e Irama.

Visualizza questo post su Instagram L’amicizia quella vera. 🎸 La mia banda suona il rock. 🔥🌹 Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 16 Giu 2019 alle ore 6:07 PDT





