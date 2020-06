Irama/ “Molto legato a Maria De Filippi. Sarà bello vedere Stash papà e su Sanremo..”

Irama è tornato ufficialmente sulla scena musicale. Il cantante, reduce dalla vittoria di Amici Speciali, da tre settimane in testa alla classifica con il nuovo singolo “Mediterranea” si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera partendo dal suo rapporto con Maria De Filippi. Non è stato difficile per Irama accettare di tornare nella scuola che, due anni fa, gli ha permesso di conquistare la grande popolarità aprendogli le porte del Festival di Sanremo 2019. Tornare ad Amici, per Filippo Maria Fanti, il suo vero nome, è stato come tornare a casa. “Sono molto legato non solo a Maria, ma a tutti quelli che ci lavorano. Si respira fiducia. Ma, anche tornando, non ho guardato indietro: ho ancora così tanto da imparare che soffermarsi sul passato ora non ha senso”, racconta al Corriere della Sera.

IRAMA E LA PATERNITA’ DI STASH: “SARA’ BELLO VEDERLO IN VERSIONE PADRE”

Tra i vari concorrenti di Amici, Irama svela di avere una grande ammirazione per i The Kolors che considera dei “musicisti veri”. Filippo ha così commentato la partenità di Stash ammettendo di non vedere l’ora di vederlo alle prese con pappe e pannolini e di pensare spesso a come sarà quando anche per lui arriverà quel momento. «Sì, credo sia naturale… volevo prendermi un cane ma mi sono accorto che non ho tempo, penso che un figlio sia un impegno leggermente più grande… ma sarà bello vedere Stash papà, spero venga un bimbo col ciuffo», ha ammesso Irama che continua ad essere riservatissimo e a non parlare della sua vita privata preferendo far parlare di sè per la sua musica.

IRAMA: “I SOCIAL? UN MODO PER COMUNICARE LA MIA ARTE”

Cosa accadrà nel futuro professionale di Irama? Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2019 potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston? «Dipende dalla canzone: se sarà giusto presentarla lì, la porterò. Ma ancora c’è tempo, il prossimo anno sarà bello avanti, vediamo», ha confessato al Corriere della Sera. Infine, sul grande affetto che riceve sul web e sull’uso dei social, dice: «Per me i social sono una piattaforma dove comunicare a livello artistico, il resto non mi interessa. A volte mi prendo delle pause perché la musica va un po’ ricaricata e quindi mi stacco del tutto».



