IRAMA / “Nelle mie canzoni c’è molto di me e non solo” (Battiti Live 2019)

E’ un momento magico per Irama tra gli ospiti di Battiti Live 2019. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi è stato anche ospite in questi giorni di “W Radio Playa Rimini”, il programma condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia dove ha raccontato alcuni retroscena sulle sue canzoni. “Nelle mie canzoni c’è molto di me, ma non solo” ha detto il cantautore che impazza nelle radio con il tormentone “Arrogante”. Non solo, il cantante ha sottolineato: “spesso mi capita di scrivere anche testi non autobiografici ma che trattano di temi importanti. E per me non è semplice farlo”. Il cantante ha poi risposto ad alcune domande scomode dei suoi conduttori che gli hanno chiesto qual è la canzone italiana che l’ha stancato e chi tra i colleghi di Amici non ha piacere di sentire. Irama ha glissato rispondendo alla prima così: “Nera”, il titolo del singolo dello scorso anno che è stato un tormentone dell’estate 2019. “L’abbiamo già sentita troppe volte, adesso basta” ha detto il cantante che il prossimo anno potrebbe dire lo stesso anche di “Arrogante”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Irama a Battiti Live 2019

Irama torna in scena sul palco di Battiti Live 2019, l’evento musicale dell’estate italiana in onda questa sera su Italia 1. L’artista, reduce dal successo del Festival di Sanremo, è attualmente impegnato nella sua tournée estiva, dove, tra tappe sold out (ad Assago e all’Arena di Verona, ndr) e bagni di folla, continua a fare incetta di consensi. Nel descrivere il successo dei suoi due concerti da tutto esaurito, Irama parla di “un momento unico. Assurdo. Pieno da esplodere”, un vero e proprio “onore” che associa quasi all’effetto della “dinamite”. L’affetto con il quale i fan continuano ad abbracciarlo è infatti adrenalina pura: “capisci che esiste energia e un legame tra le persone – spiega l’artista – che lega tutti grazie alla musica”. Un successo senza precedenti, un tour ricco di consensi e una esercito di fan pronto a supportarlo. Irama, però ha ancora un sogno da realizzare, così come spiega nell’intervista concessa a Radio Zeta.

Irama: “Magari un giorno, non so quando”

“Vorrei cantare all’Eurovision”, sono queste le parole con le quali Irama svela ai suoi fan il sogno che custodisce ancora nel cassetto. Raccontandosi come mai prima d’ora, l’ex vincitore di Amici spiega di voler un giorno portare la sua musica all’evento destinato ai vincitori del Festival di Sanremo, anche se per il momento il suo proposito resta solo un desiderio. “Magari un giorno, non so quando”, precisa nel corso dell’intervista il cantante, il quale, seppur in maniera indiretta, svela di sognare un trionfo sul palco dell’Ariston. Sarà tra i prossimi big che avranno accesso alla kermesse? In attesa di scoprirlo, Irama spiega di volersi concentrare solo e unicamente al suo lavoro, che oggi rappresenta tutto il suo mondo: “Ho bisogno di fare musica, di scrivere canzoni”, anticipa il cantante a Radio Zeta. “È la mia vita. È tutto quello che ho. Devo raccontare alcune cose”.

Irama: “I miei testi? Alcune storie sono sono autoreferenziali, altre…”

Il successo di Irama passa inevitabilmente dai testi dei suoi brani, spesso dedicati a misteriose ragazze. Questo aspetto diverse volte ha stuzzicato l’interesse del gossip, ma cosa c’è di vero nelle parole che sceglie di inserire nella sua musica? “Ci sono storie che racconto e che sono autoreferenziali e che si riferiscono a me e che quindi devo scrivere in maniera introspettiva e ci sono storie come altre canzoni che trattano temi esterni che sono paradossalmente più difficili”, spiega Irama, che in un’intervista concessa a W Radio Playa Rimini conferma l’assoluta corrispondenza della sua vita in alcuni testi. Ma parlare di sé nei brani che compone, aggiunge l’ex vincitore di Amici, è molto più semplice che calarsi nei panni di un altro, poiché – spiega – “quando tu devi vestire un’altra situazione, un’altra emozione”, ogni cosa diventa più complicata. Irama non rinuncia poi a svelare una piccola novità: sotto il piede ha un nuovo tatuaggio: “Ho un anello sul tempio, un anello solare – annuncia il cantante – sono fissato con gli egizi. Fa un male cane”.



