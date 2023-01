Irene Capuano, compagna Francesco Arca/ L’operazione a causa della diastasi dei muscoli retti addominali

IRENE CAPUANO, CHI E’ LA COMPAGNA DI FRANCESCO ARCA?

Chi è Irene Capuano, la fidanzata di Francesco Arca? Questo pomeriggio l’attore e personaggio televisivo originario di Siena sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”: e per il ritorno del 43enne ex modello negli studi televisivi di Canale 5 il diretto interessato sarà accompagnato da Vanessa Incontrada e Sergio Muniz per presentare la seconda stagione della fiction “Fosca Innocenti”, ma inevitabilmente i riflettori si riaccenderanno pure sulla sua vita sentimentale e sulla storica compagna. Cosa sappiamo al momento di Irene Capuano e della sua lunga love story con Arca?

Irene Capuano è da quasi dieci anni la compagna di Francesco Arca: infatti dopo che l’attore toscano era stato fidanzato, tra le altre, con Laura Chiatti e Anna Safroncik, nel 2013 aveva iniziato una relazione con la donna che l’avrebbe poi reso padre ben due volte. Infatti, come sappiamo, solo due anni dopo il loro fidanzamento era venuta al mondo la primogenita Maria Sole nel settembre 2015, seguito dal secondo figlio Brando Maria, dato alla luce da Irene invece nell’aprile 2018 a Roma. Classe 1978 e volto noto per il pubblico televisivo delle reti Mediaset, la Capuano (originaria di Genzano di Roma) era stata infatti una delle Corteggiatrici del Tronista Andrea Vitale a “Uomini e Donne”. Da lì la notorietà e la relazione con Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto prima dell’incontro con Francesco Arca.

IRENE CAPUANO, “DOPO 4 ANNI LA RINASCITA”: COSA LE E’ SUCCESSO?

“Da anni dalla stessa parte”: è questo il tenero scatto, assieme ai loro due figli, che qualche tempo fa Francesco Arca aveva dedicato a Irene Capuano in occasione del suo compleanno: un autoscatto comparso sul profilo Instagram dell’attore che non era solo un augurio alla sua storica compagna ma anche la dimostrazione della serenità che regna nella loro famiglia. “Lui le insegnò a combattere, lei gli insegnò ad amare” si leggeva ancora nella didascalia che accompagnava lo scatto social, con una chiara dedica nei confronti della donna che lo ha reso non solo padre ma gli ha pure insegnato come si ama.

Tuttavia, nell’ultimo periodo, la coppia è stata protagonista di una vicenda, per fortuna a lieto fine, che era stata tenuta nascosta per diverso tempo: infatti Irene Capuano qualche settimana fa ha fatto sapere di essersi operata mostrando uno scatto realizzato presso il Villa Salaria Hospital: la mano posata sulla pancia aveva fatto pensare a qualche follower che ci fosse in ballo una nuova gravidanza, ma la 44enne ha rivelato di essere stata interessata da una condizione clinica a seguito dei due parti avuti in passato, ovvero una diastasi dei muscoli retti addominali, molto comune tra le donne che hanno avuto figli. Un percorso molto lungo che, a detta di Irene, ha richiesto “quattro anni di visite, incontri dottori, dolori addominali e schiena a pezzi”. Per fortuna, alla fine, “ho preso coraggio (…) e a tutte le donne dico non abbiate paura, affidatevi a un medico serio e umano”, aggiungendo che questa svolta ha segnato per lei “una rinascita”.











