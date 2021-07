Irene Ghinazzi, mamma Pupo/ La malattia: “Ha la demenza senile, vive in un istituto”

Irene Ghinazzi, 88 anni, è la mamma del celebre cantautore Pupo. La donna è rimasta a vivere a Ponticino, in provincia di Arezzo, in una clinica dove si prendono cura di lei. Irene, infatti, non è più autosufficiente, essendo affetta da una grave forma di demenza senile insorta circa un anno fa. Spesso, prima della malattia, mamma Irene concedeva interviste in cui approfondiva il rapporto con suo figlio da giovane, a cui ha trasmesso la passione per il canto e la recitazione. Se Pupo è un artista, insomma, lo si deve proprio a lei, che un tempo si divertiva a prendere parte a diversi concerti nel suo paese natale e nei dintorni. Irene è stata sposata per molti anni con Fiorello, un impiegato postale.

Irene Ghinazzi: la dedica di Pupo alla madre malata

Nel maggio 2020, Pupo e mamma Irene si erano collegati con Domenica in direttamente dalla loro casa di Ponticino. Ricordando quell’intervista con Mara Venier, lo scorso aprile, Pupo ha detto: “Sai, Mara, quella è stata l’ultima volta in cui sono stato in casa con mia madre perché pochi giorni dopo è stata poco bene”. È allora che Irene ha subito il ricovero: “Mia madre ha una demenza senile”, confida ancora il figlio, “quando mi vede è come se vedesse un raggio di luce”. A sua madre, che oggi vive in un “mondo fatto di leggerezza”, Pupo ha anche dedicato una canzone. Il brano s’intitola I colori della tua mente e si ispira proprio alle attuali condizioni di salute della donna, causa per lui di dolore e sofferenza. Sempre a Domenica in, Pupo lo presenta in anteprima, mentre sullo schermo dietro di lui scorrono le foto dei loro momenti felici. Dopo l’esibizione, la Venier lo congeda tra le lacrime.

