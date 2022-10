Irene Grandi, chi è?/ Il sodalizio con Vasco Rossi: “Eravamo in montagna…”

Irene Grandi, chi è, la carriera e i suoi successi

Irene Grandi è una famosa cantautrice italiana. La sua carriera da solista è iniziata nel 1992 e dopo due anni ha lanciato il suo primo album, una reinterpretazione di You Make Me Feel Like A Natural Woman di Aretha Franklin. Il vero successo è arrivato però l’anno dopo con l’album In vacanza da una vita, e da allora ha collaborato con alcuni dei più famosi cantanti italiani come Vasco Rossi e Pino Daniele. Il suo ultimo album è uscito nel 2019, una serie di inediti e rivisitazioni, e dopo cinque anni di assenza è tornata al Festival di Sanremo nel 2020, con un brano scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La cantante ha partecipato per ben 6 volte al Festival di Sanremo. La prima volta nel 1993, con Sanremo Giovani, l’ultima volta nel 2020 con la canzone Finalmente io.

La presenza della Grandi al Festival di Sanremo 2020 sembra essere l’ultima comparsa della cantante, che in seguito è sparita completamente dalla scena. Oggi Irene Grandi ha detto addio al rock e ha preso una nuova strada, sempre nell’ambito musicale, quella del blues. Il suo tour del 2021 ha infatti preso il nome di Io in blues e l’ha vista girare l’Italia con una nuova band e brani riarrangiati. Ha collaborato con artisti come Jovanotti, Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Elio e le storie tese, Tiziano Ferro e per quest’ultimo la cantante ha scritto un brano contenuto nell’album L’amore è una cosa semplice, del 2011.

Irene Grandi è particolarmente nota per il suo sodalizio con Vasco Rossi. La prima volta che Irene incontrò Vasco aveva 13 anni e come rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, il loro primo incontro avvenne così: “Eravamo in montagna, dalle parti della sua Zocca. Lui stava aspettando da un po’. Gli urlai: “Prendi una fetta della mia, quella con i carciofini. Tanto a me non piacciono!”. Quando l’ho incontrato, da grandicella, per incidere La tua ragazza sempre, gliel’ho detto. Non ricordava nulla, ovvio. Rideva: “Ma dai, quindi ho mangiato dalle tue mani”. Irene Grandi è stata definita una Vasco in gonnella. Un epiteto che l’ha sempre molto divertita: “Andavamo in un localaccio dove ci infilavamo di nascosto, perché se lui esce di casa è un casino. Ma più che altro con Vasco si è bevuto champagne perché ogni volta che ci si incontrava bisognava sempre aprire una bottiglia: festeggiavamo il grande successo che aveva scritto per me. Gli piaceva la mia aria sbarazzina, irriverente, intrepida. Diceva che ero un Vasco in gonnella”.

Parlando sempre di Vasco Rossi, Irene ha dichiarato: “Amo tantissimo la sua compagnia, è divertente, stimolante. Una volta mi ha confidato: “Per me scrivere una canzone è come risolvere un rebus: so che ci sono le parole, ma le devo trovare”. La sua è una vita chiusa, privata, si impegna nella musica totalmente. Il suo desiderio è far sognare la gente, arrivare al cuore delle persone”.











