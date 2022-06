Irene Grandi: “Matrimonio finito con Lorenzo Doni”/ “Io egoista, priorità al lavoro”

Ha annunciato la fine del suo matrimonio la cantante Irene Grandi. Le nozze con Lorenzo Doni erano state celebrate solamente 4 anni fa, ma l’artista ha fatto sapere che l’amore è ormai svanito. Parlando nelle scorse ore con i microfoni del Corriere Fiorentino, la cantante toscana ha raccontato i motivi che l’hanno spinta alla separazione. “Non si può fare musica e avere una famiglia”, spiega dandosi quindi delle colpe.

Irene Grandi ha poi aggiunto: “Ho visto spezzarsi legami fragili, nella vita privata come nel lavoro. Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incanalato con passione nella musica. Ma nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”.

IRENE GRANDI: “A VOLTE SI CONFONDE L’AMORE”

Irene Grandi si era sposata con Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf, nel 2018, ma come detto spiega, qualcosa si è rotto. “Credo che si possa avere una famiglia e fare musica – sostiene Irene Grandi – non credo che il problema sia la musica, ma il concetto di coppia oggi. Che è in crisi, mi pare evidente. È il mondo che non mi pare sia più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo. O hai la fortuna incredibile di trovare l’anima gemella… ma è appunto “incredibile”. Oppure, mmmhhh. Ed è giusto così, credo, perché in passato erano troppi i matrimoni infelici che andavano avanti solo perché “si doveva””.

Secondo Irene Grandi spesso e volentieri si crede di amare quando in realtà è altro: “Forse si confonde troppo spesso l’amore con il cinema, la passione, la convenienza, i legami che si sono creati e pensi sia un peccato gettare alle ortiche. È difficile oggi capire cosa sia l’amore. Io non lo so ma continuo a cantarlo perché è l’unico modo in cui riesco ad avvicinarmici davvero”.











