Isabel Preysler e Miranda Rijnsburger, mogli di Julio Iglesias/ Conduttrice e modella

Nel corso della sua vita Julio Iglesias dichiarò di avere conquistato tremila donne in un decennio, tanto che si vociferò anche di alcuni flirt con Priscilla Presley (dopo il divorzio da Elvis) e con l’ex moglie di Mick Jagger dei Rolling Stones, Bianca), ma ebbe due sole mogli: Isabel Preysler e Miranda Rijnsburger. Procediamo con ordine. Era il 29 gennaio 1971 quando Julio Iglesias, all’alba della sua carriera artistica, convolò a nozze con Isabel Preysler, conduttrice tv di origini filippine proveniente da una famiglia aristocratica spagnola.

A settembre di quell’anno nacque la loro primogenita, Chábeli, seguita nel 1973 da Julio Jr. e nel 1975 da Enrique. Il matrimonio tra Julio e la prima delle sue due mogli, tuttavia, durò solo sette anni: il loro percorso di coppia si concluse con un divorzio nel 1979, annullato dalla Sacra Rota l’anno successiva. Per una curiosa coincidenza del destino, Preysler si trovò a intraprendere la carriera giornalistica poco dopo l’addio a Julio Iglesias, che fu proprio il primo personaggio pubblico che dovette intervistare per la rivista ¡Hola!.

JULIO IGLESIAS E LE SUE DUE MOGLI: L’AMORE PER MIRANDA RIJNSBURGER

Trascorsero alcuni anni e nel dicembre 1990 la modella Miranda Rijnsburger era all’aeroporto di Jakarta, in Indonesia, dove si trovò a transitare anche Julio Iglesias, che non esitò ad avvicinarsi a lei e a invitarla al suo concerto, in programma quella sera stessa. La donna confidò a “Vanity Fair” che aveva dei dubbi: “Sapevo chi era, anche se non sapevo tutto della sua vita personale. Ci ho pensato e alla fine ho accettato”. Fu così che Miranda seguì Julio per tutto il tour orientale e si innamorò di lui.

Miranda Rijnsburger, la seconda delle due mogli di Julio Iglesias, lo ha reso poi padre di Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelle Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007). Il matrimonio arrivò il 26 agosto 2010, quando i due si dissero “sì” in una piccola chiesa di Marbella, in Spagna.











