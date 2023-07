FALÒ ISABELLA E MANU: SI SONO LASCIATI A TEMPTATION ISLAND 2023?/ Lei lo ‘bastona’ ma…

Isabella e Manu sono la prima coppia protagonista di Temptation Island 2023. E’ arrivato per Isabella il momento di scoprire se Manu ha accettato il falò di confronto. Il ragazzo ha accettato il confronto. La prima a parlare è Isabella: “io ti ho chiamato, anche se ho sempre detto che non l’avrei mai fatto, perchè ho visto dei video che mi hanno molto ferito. I nostri problemi non erano cose gigantesche, ma volevo soltanto che ogni tanto tu avresti avuto un pò di iniziativa e spirito, ma sento delle cose e mi domando “perchè sei con me?”. Non ti ho mai sminuito, ma solo esortato a fare di più”.

Manu scoppia in lacrime: “non ci riesco a vederla stare così. Mi sento di merda, ogni cosa che faccio sbaglio”, ma Isabella lo rassicura “non voglio farti sentire che ogni cosa che fai sbagli, ma vorrei che tu capissi che quando ti dico le cose non le dico per farti sminuire”, ma lui ribatte “tu a volte mi dici certe cose”. Isabella replica: “so che ti rispondo male a volte, sono fatta male, ma quando ti dico ‘ non voglio fare la vita che hai fatto tu’ intendo dire che voglio che dobbiamo migliorare entrambi. Non voglio la luna”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isabella e Manu: confronto decisivo a Temptation Island 2023

Isabella e Manu sono una delle sette coppie della nuova edizione di Temptation Island 2023. Durante la prima puntata le confessioni di Manu spingono la ragazza a richiedere un falò di confronto immediato. Cosa è successo? Isabella è molto delusa dalle parole di Manu che, in un lungo confessionale, ha spiegato i problemi della loro coppia. Si tratterebbero di problemi di tipo economico visto che lui lavora con tranviere, mentre lei aspira ad una vita differente. A far trapelare questi dettagli è stato proprio Manu che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti non appena entrato nel villaggio dei fidanzati: “secondo me lei si vergogna di quello che faccio, dice che la mia è una vita mediocre e che lei non vuole fare la vita che ho fatto io finora. – ha dichiarato Manu – Io non è che ho vissuto male, anzi, io sono contento di quello che ho vissuto, non mi è mai mancato niente, sono un ragazzo abbastanza felice. Che devo dire? Che mi tengo tutto dentro? Che vado avanti per inerzia? Perchè è quello che credo di questa relazione, perché io non le vado bene”.

Le parole di Manu lasciano Isabella senza parole. La ragazza ha un rifiuto verso il filmato e chiede a Filippo Bisciglia di non vederlo più precisando: “Non so se sono più arrabbiata o delusa, non ho mai voluto denigrarlo o sminuirlo, ho sempre cercato di dargli consigli per spronarlo. Quando lo vedo piangere mi sento in colpa, ma ad oggi sicuramente sbaglio i modi, ne sono certa, ma io mi sento attaccata quando vedo che non capisce che queste cose gliele dico perchè voglio vederlo felice e realizzato. Io vorrei confrontarmi con lui, non ha senso sentire ste cose, sento dire sempre le stesse cose. Vorrei capire ‘cosa ami di me?”.

Isabella e Manu in crisi a Temptation Island 2023

La crisi tra Isabella e Manu, coppia di Temptation Island 2023, emerge sin dalla prima puntata del reality show dei sentimenti di Canale 5. Il ragazzo lamenta una differenza di “classe” che a lungo andare potrebbe diventare deleteria per la loro storia, ma le dichiarazioni rilasciate nel villaggio dei fidanzati delusione molto la compagna Isabella. “Credo che abbia fatto una descrizione di me in cui non mi rivedo. Lui non ha capito la ragione per cui siamo venuti qua, sei venuto ad elencare cosa non ti va bene di me” – dice Isabella dopo aver visto il fidanzato lamentarsi della loro storia.

Il peggio però deve ancora venire, visto che nel filmato Manu dichiara: “secondo me lei si vergogna di quello che faccio e tante volte mi fa capire che è un lavoro di merda e che lei non vuole fare una vita mediocre. Io non ho vissuto male, sono contento di quello che ho vissuto, purtroppo non ho vissuto quello che ha vissuto un’altra persona, ma non mi è mai mancato niente, sono un ragazzo abbastanza felice, sono una persona sorridente e solare, ma quando parlo di lei non lo sono più”. La reazione di Isabella è immediata: “voglio vederlo felice, contento, realizzato. Io vorrei confrontarmi con lui” e chiede un immediato falò di confronto.













