Isabella e Manu stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2023?/ Le novità dopo il falò di confronto

Isabella e Manu stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2023?

Isabella e Manu stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2023? Proseguirebbe a gonfie vele la storia d’amore della prima coppia giunta al falò di confronto del reality show dei sentimenti di Canale 5. Un percorso in salita per i due, anche se iniziato con una serie di confessioni di Manu sul rapporto con la fidanzata. “Per mesi non ho comprato un paio di scarpe nuove per portarla a cena fuori. Faccio qualsiasi cosa per lei, ma non è abbastanza e lei me lo fa pesare” – ha confessato nel villaggio dei fidanzati facendo passare la fidanzata Isabella per una ragazza viziata e attenta solo alle apparenze. Proprio Isabella, infastidita dalle parole di Manu, ha sbottato durante il percorso: “mi fa passare per quella che non sono” chiedendo un falò di confronto immediato.

Durante il falò di confronto, i due si sono chiariti, con Isabella che ha spiegato al fidanzato: “Io non pretendo la luna, io voglio stare bene con te”. I due, infatti, hanno lasciato il tronco del falò di confronto insieme. Ma cosa è successo dopo?

Isabella e Manu dopo Temptation Island 2023: cosa è successo dopo il falò di confronto?

Dopo il falò di confronto finale a Temptation Island 2023, Isabella e Manu stanno ancora insieme. Proprio Manu, intervisto da Witty Tv ha raccontato: “Mi mancava. Potevano esserci due milioni di ragazze là dentro, ma la mia testa era sempre rivolta a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Stavo impazzendo”. Non solo, parlando del rapporto con la fidanzata ha precisato: “Su alcune cose ci dobbiamo lavorare insieme” – rivelando – “non vedo l’ora di andare a vivere con lei, di poterla vivere tutte le sere dopo il lavoro. Il mio desiderio è quello”.

Manu non ha escluso la possibilità di lavorare in televisione: “Non sono un’ipocrita: non ho fatto Temptation Island solo per fare un’esperienza. Non ho mai mandato candidature in TV in vita mia, era la prima volta. Io e Isabella ci abbiamo provato quasi scherzando, e non si sa come siamo arrivati a fare il programma.”. Trascorse settimane dalla loro uscita dal programma, Isabella e Manu hanno ripreso la loro vita insieme; ma come sta procedendo? La coppia ha ritrovato una nuova serenità o tutto è tornato come prima? Lo scopriremo alla fine della puntata di questa sera, 31 luglio 2023, su Canale 5.

