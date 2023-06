Isabella Recalcati di Temptation Island 2023: che lavoro fa la fidanzata di Manu?/ Dopo la laurea…

Il titolo di studio di Isabella Recalcati di Temptation Island 2023

Durante la prima puntata di Temptation Island 2023, una delle protagoniste è stata sicuramente Isabella, fidanzata da tre anni con Manu il quale, nei primi video, si è lasciato andare ad amari sfoghi sull’atteggiamento della fidanzata. Manu ha raccontato di arrivare da un quartiere popolare mentre Isabella vive in pieno centro a Milano e di sentirsi sminuito da Isabella che non apprezzerebbe il suo lavoro e il suo stile di vita. Isabella, da parte sua, ha spiegato più volte che, forse sbagliando i modi, prova a spronarlo e che se si basasse solo sul lato economico, l’avrebbe già lasciato. Di fronte alle parole del fidanzato, Isabella ha già chiesto il falò di confronto e solo nella prossima puntata il pubblico scoprirà se Manu accetterà il confronto o meno.

Tuttavia, la storia raccontata da Filippo Bisciglia ha incuriosito i fan di Temptation Island 2023 che si chiedono che lavoro faccia Isabella. Come ha svelato lei stessa nel video di presentazione, la Recalcati è laureata. Per la precisione, Isabella ha concluso gli studi nel 2021 laureandosi alla IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa.

Il lavoro di Isabella di Temptation Island 2023

Isabella Recalcati ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro nel 2017, anni prima di conseguire la laurea. Ha cominciato come commessa con un contratto stagionale mentre nel 2019 ha lavorato per un mese presso lo show-room di Vivienne Westwood a Milano occupandosi dell’accoglienza dei clienti. Come fa sapere Fanpage, inoltre, ha lavorato anche junior social media manager per una società di consulenza che si occupa di campagne pubblicitarie per importanti marchi di moda come ad esempio Giorgio Armani, Pinko, Chiara Ferragni, Superga.

Dal 2019 al 2022 ha lavorato per una società che si fornisce hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda. Infine, ha ottenuto un lavoro come junior product manager per una società realizza pezzi di ricambio elettronici.











