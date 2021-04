Isola dei Famosi 2021, eliminato, nominati e pagelle/ Svolta per Giorgi e Ubaldo!

Isola dei Famosi 2021, le pagelle dell’ottava puntata

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è sicuramente quella che finora regala maggiori emozioni al pubblico. Complici dinamiche molto più sviluppate grazie al fatto che dall’ultima puntata è trascorsa una settimana, in studio si passa da una lite all’altra senza sosta. A gestire tutto c’è ovviamente lei: Ilary Blasi. Di viola vestita, la conduttrice questa sera è letteralmente scatenata e ne ha una per tutti. Punge e stuzzica concorrenti e ospiti senza tregua, regalando al pubblico grandi risate. VOTO 8.

Sempre alla ricerca della polemica e della dinamica Tommaso Zorzi, cosa ottima per il programma ma che rischia talvolta di essere un po’ innaturale. VOTO 6. Puntata dopo puntata entra sempre di più nel ruolo Iva Zanicchi, che riesce quasi sempre a commettere qualche gaffe piccante che diverte il pubblico. VOTO 6,5. Non convince invece in questa puntata Elettra Lamborghini, presente solo con qualche battutina e smorfia. Essere opinionista in studio è differente dall’esserlo sul divano di casa propria, e nell’ottava puntata è un po’ questa l’impressione da lei data. VOTO 5

Svolta per Brando Giorgi, Ubaldo Lanzo grande sorpresa

Arriviamo alle pagelle dei naufraghi per questa ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Partiamo da Brando Giorgi che divide il pubblico con la scelta di isolarsi. Che piaccia o meno, Brando ha deciso di esporsi e questa scelta ha dato slancio anche alla sua partecipazione alle prove. A noi piace. VOTO 7,5. Agguerrita come non mai e sempre pronta ad esporsi anche Valentina Persia che rimane una delle migliori. VOTO 7. Rimane invece un po’ sullo sfondo Gilles Rocca, entrato un po’ nel circolo vizioso del ruolo di leader. VOTO 5,5. Dopo una prima settimana fatta di lacrime e lamentele, nella seconda Andrea Cerioli inizia a mostrare il suo carattere. In salita. VOTO 6. Grande crescita per Ubaldo Lanzo, che acquista punti di puntata in puntata. Che sia la rivelazione di questa edizione? VOTO 7. Bene anche Angela Melillo, che ha dimostrato di avere anche un lato ribelle andando contro le regole del gioco, rubando un pezzo di lasagna. Quando ancora ha da farci scoprire? VOTO 6. Ancora un po’ in disparte Isolde e Beatrice, non entrate nel mood del gioco al 100%. VOTO 6.

Eliminato e nominati dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo rimane un po’ in disparte questa sera, non partecipando attivamente alle dinamiche della serata. VOTO 5,5. Stessa cosa per Paul Gascoigne di cui, al momento, è poco chiaro lo scopo all’interno del gioco. VOTO 5. Arriviamo al trio delle amazzoni – Elisa, Vera e Miryea – che ha dimostrato di essere un vero tornado e di poter dare tanto all’Isola e alla trasmissione. VOTO 8. Infine arriviamo all’eliminata: Drusilla Gucci. Poteva essere una delle finaliste ma ha sofferto davvero tanto fame e condizioni dell’Isola e ha preso la sua giusta decisione. VOTO 7. Concludiamo con il leader della settimana, Brando Giorgi, e i nominati: Fariba, Roberto Ciufoli e Valentina Persia.



