Isola dei Famosi 2022, 19a puntata/ Diretta ed eliminato: chi abbandona? Prova per Edoardo e Carmen

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta diciannovesima puntata

Lunedì 23 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022. Bellissima, diretta e pungente come sempre, Ilary Blasi, dallo studio di Milano dove al suo fianco ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, farà da arbitro ai confronti tra i naufraghi che, in Honduras, complice la fame e la stanchezza, sono sempre più stanchi. Quello di questa sera è un appuntamento fondamentale per la permanenza dei concorrenti in Honduras.

Dopo la decisione dell’azienda di prolungare il reality fino al 27 giugno, giorno in cui andrà in onda la finalissima, questa sera, tutti i concorrenti, dovranno decidere se accettare il prolungamento restando sull’Isola fino a quando lo deciderà il pubblico o non accettare il prolungamento e tornare in Italia. Tra tutti i naufraghi, a rischio, c’è Alessandro Iannoni che, pare, non abbia voglia di firmare il prolungamento. Sarà vero?

Una prova per Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro

Come in tutte le puntate precedenti, anche nel corso della 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, i concorrenti dovranno affrontare diverse prove. Tra le più attese c’è la prova ricompensa che consente ai naufraghi di guadagnare cibo e la prova leader che regala al vincitore l’immunità. Questa sera, però, ci sarà anche una divertente prova che dovranno affrontare Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, due dei naufraghi più amati dal pubblico per la loro simpatia.

In palio ci sarà un dolce premio per loro stessi, ma anche per i compagni: Edoardo e Carmen riusciranno a vincere la prova? In cosa consisterà la sfida di fronte alla quale saranno messi da Ilary Blasi? Lo scopriremo questa sera.

Isola dei Famosi 2022, chi sarà eliminato?

L’arrivo dei nuovi naufraghi, in particolare di Gennaro Auletto e Luca Dafrè, ha animato il gruppo e creato nuove dinamiche. In particolare, non sono mancati gli scontri tra Estefania, Roger e Gennaro: cosa accadrà questa sera? Ci sarà un nuovo confronto a tre? Anche questa sera, poi, un altro naufrago dovrà abbandonare la Palapa.

Al televoto ci sono Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè: chi perderà la sfida al televoto abbandonando la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima? Lo svelerà Ilary Blasi dopo aver chiuso il televoto.

