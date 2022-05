Isola dei Famosi 2022, pagelle 17a puntata/ Sospetti su Mercedesz, tanti infortuni Roger, Nick, Vaporidis ko

Pagelle Isola dei Famosi 2022: Roger e Nick ko!

Si è conclusa una nuova puntata dell‘Isola dei Famosi 2022 con l’eliminazione definitiva di Clemente Russo e il rientro in gioco di Estefania e Marco Cucolo. Nella puntata di questa sera Nick Luciani ha solo presenziato per scoprire l’esito del televoto ed è subito tornato in infermeria per via di un piccolo infortunio subito durante la scorsa settimana. Grande assente anche Roger Balduino che ha preso una storta e ha trascorso tutta la puntata in infermeria. Nicolas Vaporidis è stato al centro di alcune discussioni con Mercedesz Henger per via del suo rapporto con Edoardo Tavassi ritenuto studiato a tavolino dalla ragazza per restare il più possibile in gioco. La puntata per l’attore non si è conclusa nel migliore dei modi per via di un infortunio a causa di una Mangrovia nascosta sotto la sabbia sulla quale è inciampato (Voto 7).

Mercedesz Henger ha perso la fiducia da parte di molti naufraghi dell’Isola dei famosi 2022 a cui non è piaciuto il comportamento eccessivamente morboso nei confronti di Edoardo Tavassi. La puntata si è conclusa con il suo ingresso in nomination come concorrente più votata dal gruppo (Voto 6,5). Anche Edoardo Tavassi ha ammesso di avere qualche dubbio sul comportamento della ragazza che è partita dall’Italia già con l’obiettivo di conquistare il naufrago, mentre era già impegnata sentimentalmente. Il naufrago questa sera si è schierato dalla parte di Nicolas e al momento delle nomination ha votato la donna proprio a causa di questi dubbi (Voto 6,5). Questa sera Carmen Di Pietro ha affrontato la sua cognata naufraga dandole della manipolatrice e accusandola di aver agito con premeditazione nei confronti di suo figlio, forte anche del supporto di suo figlio e degli altri naufraghi. Carmen, come sempre è in grado di portare il buon umore all’interno del reality con le sue gaffe e le favole remixate (Voto 7).

Pagelle Isola dei Famosi 2022: Due di picche per Maria Laura De Vitis

La puntata non è andata nel migliore dei modi per Maria Laura De Vitis che fin dal suo primo approdo sull’Isola dei Famosi 2022 ha ammesso pubblicamente il suo interesse per Alessandro, riuscendo ad ottenere una cena con il ragazzo e tre notti intime con il ragazzo in una capanna. Tuttavia, la conoscenza con l’altro naufrago non è andata ne migliore dei modi e ha ricevuto un due di picche dal concorrente che ha ammesso di reputarla solo un’amica (Voto 6,5). Guendalina Tavassi durante questa puntata si è schierata contro Mercedesz Henger dandole della falsa e della manipolatrice per via della storia con suo fratello (Voto 7).

Alessandro Iannoni ha dimostrato di essere molto riflessivo ammettendo di avere molti dubbi su Maria Laura De Vitis da voler risolvere lontano dalle telecamere dell’Isola dei Famosi 2022. Anche Alessandro, insieme a sua madre porta sempre il buonumore all’interno delle palapa con racconti strambi sulla convivenza con sua mamma e sulla sua infanzia (Voto 7). Lory del Santo questa sera ha potuto finalmente ricongiungersi con Marco Cucolo che è entrato a far parte nuovamente della gara, ma ha dovuto affrontare alcune discussioni con tutti gli altri naufraghi (Voto 6). Tutti i nuovi concorrenti: Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè nonostante siano entrati a far parte del gioco da poche ore hanno dato modo a tutto il pubblico di comprendere alcuni lati del loro carattere, soprattutto per quanto riguarda i due concorrenti più giovani, soprannominati da Ilary Blasi “I guapissimi”











