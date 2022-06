Isola dei famosi 2022, pagelle 22a puntata/ Soleil conquista Edoardo con il lato B, Lory ritorna in Italia

Isola dei Famosi 2022, le pagelle: Soleil super hot domina la playa, Mercedesz convince Guendalina

Si è conclusa la 22esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che sta per giungere al termine di questa edizione travagliata e caratterizzata dagli infortuni di molti naufraghi e di Alvin. L’eliminata di questa sera è stata Lory Del Santo, che dopo aver discusso con molti naufraghi per via del suo comportamento ha raggiunto playa Sgamatissima dove ha affrontato una seconda nomination flash e a seguito della loro sconfitta ha fatto ritorno definitivamente in Italia (voto 6,5). Anche Nick Luciani questa sera ha avuto qualche discussione con Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi per via del comportamento adottato questa settimana da parte del cantante che nell’ultima settimana ha mostrato a tutti i naufraghi un lato del suo carattere inedito (Voto 6,5). Luca Daffrè questa sera si è riappropriato della collana da Leader che durante la scorsa settimana gli era stata tolta per aver infranto le regole (Voto 7).

Una puntata felice per Edoardo Tavassi quella che si è appena conclusa all’Isola dei Famosi 2022 che ha ricevuto la benedizione sulla sua storia con Mercedesz Henger da parte di sua sorella Guendalina e ha vissuto dei momenti felici nel ammirare Soleil Sorge alle prese con la prova dell’uomo vitruviano. Il naufrago però ha avuto una puntata abbastanza turbolenta per le molte discussioni che lo hanno visto protagonista contro Nick Luciani e Lory Del Santo (Voto 7). Anche Nicolas Vaporidis nel corso della serata ha avuto modo di affrontare una discussione contro Nick Luciani supportato dai membri del suo gruppo, Carmen e Edoardo (Voto 7). La puntata di Gennaro Auletto non si è conclusa nel migliore dei modi con l’ingresso in nomination da parte del concorrente a seguito della sfida persa dalla sua squadra nell’uomo vitruviano. Il concorrente durante la sua esperienza all’isola non ha avuto modo di emergere a pieno e potrebbe essere il favorito nella prossima eliminazione. (Voto 6,5).

Isola dei Famosi 2022: Brutte sorprese per Carmen di Pietro

Durante questa puntata dell’Isola dei Famosi 2022 Carmen di Pietro, oltre alle consuete discussioni con gli altri naufraghi per via di alcune incomprensioni si è molto preoccupata per la vita di suo figlio Alessandro lontano dal suo controllo. La donna ha visto alcuni video in cui il ragazzo era in compagnia di molte donne e si dava alla pazza gioia circondato dall’alcol, dopo aver abbandonato il reality con la motivazione di dover tornare in Italia a studiare (Voto 7). Marco Cucolo questa sera ha perso la sua dolce metà Lory Del Santo che è andata via da playa Palapa salutandolo in maniera molto fredda perché il ragazzo ha preferito non prendere completamente le sue difese durante una discussione tra tutti i naufraghi. (Voto 7).

Una delle concorrenti più penalizzate da tutto il gruppo di naufraghi in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022 è stata Estefania Bernal che è stata punita dagli altri concorrenti per aver cambiato idea su alcuni suoi compagni di cui prima non aveva una grande opinione. (Voto 6,5). Maria Laura De Vitis ha concluso la puntata con l’ingresso in nomination dopo essere rimasta esclusa dai suoi compagni di squadra con la motivazione di essere un personaggio forte che sicuramente verrà salvato durante il televoto. (Voto 7). Vera Gemma e Soleil Sorge questa sera hanno saputo aggiungere un po’ di dinamiche all’interno del gruppo dei naufraghi portandoli alla conquista di cibo e nuove esperienze. (Voto 8).











