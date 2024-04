Isola dei famosi 2024, è caos Pietro Fanelli getta i vestiti/ Daniele Randini Tedeschi rivolta contro tutti

Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli mandano in tilt i naufraghi dell’Isola dei famosi 2024

Dopo un inizio in sordina in quest’ultime ore l’Isola dei famosi 2024 è nel caos, sta accadendo di tutto, tra infortuni, ritiri, squalifiche e persino gravissime accuse alla produzione da parte di Francesco Benigno adesso ad accendere le dinamiche ci hanno pensato due dei naufraghi più particolari: Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli. Andando con ordine i due hanno letteralmente fatto perdere la pazienza agli altri naufraghi con il loro atteggiamento provocatorio.

Nel daytime di oggi, infatti, Daniele Randini Tedeschi ha ammesso senza mezzi termini di essere in vacanza e di non voler fare assolutamente niente: “Proseguirò come il filosofo Diogene, il filosofo cinico che viveva in una botte. Io vivrò qui sempre steso su una stuoia e non farò niente e farò una cosa meravigliosa: sarò uno spettatore presente qui e mi guarderò L’Isola dei Famosi direttamente dall’Honduras. Ho fatto questa scelta perché sento pressioni continue.” E poi ancora ha aggiunto: “Io qua sono in vacanza, l’ho detto. Partecipo a molte cose ma in autonomia, senza ricevere ordini. Non devo avere ansie di regole. Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno.” Alla sua ‘rivoluzione’ si è unito anche Pietro Fanelli.

Pietro Fanelli perde la pazienza e getta i suoi vestiti in mare all’Isola dei famosi 2024

Le dichiarazioni di Daniele Randini Tedeschi hanno spiazzato gli altri naufraghi dell’Isola dei famosi 2024. Edoardo Stoppa gli ha chiesto come intende sopravvivere senza fare nulla e lui ha risposto senza fare una piega: “Io non pretendo la mia parte di cibo, sarà in base alla vostra generosità. Io metto il mio cocco qui [il cocco vuoto che usano come piatto, ndr] e chi vorrà potrà darmi del cibo.” E subito ha aggiunto che non sopporta le pressioni che riceve dagli altri, soprattutto da Joe Bastianich, quando anche gli altri naufraghi fanno poco.

Il colpo di scena finale, però, lo ha regalato Pietro Fanelli che ha gettato i suoi vestiti in mare. Dopo aver ammesso di non avere nessuna intenzione di dare ordini a questo punto però Valentina Vezzali e Maité gli hanno fatto notare: “Se odi tutto questo perché sei qua? Te fai tutto questo perché te lo puoi permettere perché la maggioranza segue le regole, non puoi pretendere del nostro amore incondizionato come quello di una mamma, noi ci stiamo facendo il c**o.” A queste parole non c’ha visto più Ha detto che non avrebbe più mangiato e ha lanciato la sua ciotola del riso. Poi ha anche detto che avrebbe smesso di lavarsi i denti e gettato via lo spazzolino facendo quindi il vero naufrago. A tal proposito ha preso il suo appendiabiti (creato con i rami) con la camicia e lo ha gettato in mare.

Pietro lancia lo stendino in mare 💀💀#Isola pic.twitter.com/9OA2SFC9PL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024













