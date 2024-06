Isola dei Famosi 2024, le pagelle dei finalisti/ Artur in versione ‘highlander’, Edoardo Franco ‘mattatore’

Lo scacchiere della finale ha tutte le pedine già disposte nelle posizioni di competenza: la rosa dei finalisti de L’Isola dei Famosi 2024 è forse in buona parte coerente rispetto alle attese e in virtù del percorso dei singoli protagonisti. Al netto di situazioni controverse, di querelle più o meno accese e delle tante sfide che il reality propone, non potevamo non proporre le pagelle dei finalisti de L’Isola dei Famosi 2024 quando siamo ben oltre l’alba dell’ultimo atto.

Isola dei Famosi 2024, finale/ Eliminati e diretta: sei concorrenti finalisti in gara, chi sarà il vincitore?

Prima di addentrarci in valutazioni oggettive e soggettive, con un pizzico di ironia al fine di redigere le pagelle dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2024, un recap su quelli che saranno i protagonisti di questa sera è doveroso. 5 sono i finalisti ufficiali: Artur Dainese, Aras Senol, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Alvina Verecondi Scortecci. Attenzione però perchè alla rosa dei concorrenti in corsa per la vittoria è da aggiungere un sesto finalista ‘segreto’: Samuel Peron. Probabilmente scopriremo questa sera cosa implica il suo ruolo anche se probabilmente, giusto per alimentare l’hype, servirà unicamente come effetto sorpresa per gli altri finalisti già noti. Ora tuffiamoci nelle doverose pagelle dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2024.

Vladimir Luxuria: "Isola dei Famosi 2024? Edizione difficile"/ "Non volevano liti e trash"

LE PAGELLE DEI FINALISTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2024

Artur Dainese, 8: Beatrice Luzzi, sei tu?

Discusso, contestato, ‘boicottato’, accusato: cosa manca ad Artur Dainese per non convincerci che in realtà non è altro che Beatrice Luzzi sapientemente camuffata? Al di là della goliardia, la metafora è calzante per due motivi: uno già accennato, ovvero il fatto di aver canalizzato buona parte delle baruffe e querelle dell’Isola dei Famosi 2024. L’altro motivo è la granitica resistenza alle nomination, delle quali abbiamo perso il conto: tutte brillantemente superate e condite dalla finale agguantata. Il voto alto non dipende tanto dalle valutazioni sul percorso, quanto proprio sul pregio di essere riuscito a conquistare il pubblico a dispetto delle attese.

Vincitore Isola dei Famosi 2024, chi è?/ Pronostico: Edoardo Stoppa favorito, come si piazzano gli altri

Aras Senol, 4,5: non è un dezi turco, e si vede.

Le pagelle dell’Isola dei Famosi 2024 non premiano Aras Senol, ma non per eccessiva severità. L’attore ha avuto evidenti difficoltà linguistiche, e su questo nulla da eccepire: resta forse qualche perplessità soggettiva sugli effettivi meriti che lo hanno portato in finale dato che, al netto di tutto, non ha avuto reali momenti di hype o degni di nota. Forse troppo amico di tutti, forse una parte ben interpretata, peccato che il reality non è il set di Terra Amara.

Edoardo Stoppa, 7-: tanto “Lost” fuori, un po’ strategico dentro.

Edoardo Stoppa, dal punto di vista estetico, sembra incarnare l’immagine di naufrago per antonomasia. Se uscito dal reality venisse scritturato per una nuova pellicola a tema sopravvivenza non rimarremmo affatto stupiti. Si è dedicato anima e corpo profilandosi come vero faro per i compagni di viaggio lungo il percorso all’Isola dei Famosi 2024: nelle ultime settimane qualcuno ha iniziato però a fiutare aria di strategia ben celata ma è pur sempre una competizione e, dovesse spuntarla, merita un oggettivo plauso.

Alvina Verecondi Scortecci 7+: non datele l’aperitivo!

Alvina Verecondi Scortecci si merita uno dei migliori voti nelle pagelle dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2024: è forse tra le principali sorprese di questa edizione del reality, a colpire è infatti tutto il suo percorso. Brio, energia, caparbietà: chi più ne ha, più ne metta. La nobile che di professione si occupa di giurisprudenza è energia pura ed è decisamente nel posto che merita. A questo punto viene da pensare, cosa sarebbe successo se avesse avuto la possibilità di dilettarsi con la sua passione per gli aperitivi? Forse avrebbe già vinto a tavolino.

Edoardo Franco 9: “Chef, il bis grazie!”

E’ da considerare senza indugi il mattatore de L’Isola dei Famosi 2024: qualsiasi sarà il verdetto finale, per buona parte degli appassionati Edoardo Franco è già eletto vincitore. La battuta sempre pronta, irriverenza da vendere; quasi estemporaneo rispetto al contesto televisivo ma è proprio questo suo aspetto ad aver fatto breccia nei telespettatori. Che dire, il prossimo anno vogliamo un altro Edoardo Franco!

Samuel Peron 5: ah, non è il videoclip de ‘La Noia’?

Le pagelle dei finalisti de L’Isola dei Famosi 2024 non sorridono per il coreografo: perfetto esempio di diligenza, severità, ligio al dovere: apprezzabile, ma forse anche troppo per un percorso all’Isola dei Famosi 2024. Non sarà un caso che molti abbiano definito Samuel Peron ‘pesante’ e ‘ripetitivo’. All’ultimo secondo è riuscito ad agguantare la finale in qualità di finalista ‘segreto’. Forse, altrettanto misteriose sono le ragioni che lo hanno davvero portato ad arrivare in fondo alla corsa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA