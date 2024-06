Isola dei Famosi 2024, le pagelle della finale/ Aras vincitore dal cuore d’oro, che delusione per Stoppa!

Pagelle finale Isola dei Famosi 2024: Edoardo Franco ironico, Artur degno finalista

Ieri sera l’Isola dei Famosi 2024 ha chiuso la sua corsa su Canale5 con la puntata finale, che ha decretato vincitore Aras Senol. Tantissimi i momenti emozionanti che hanno coinvolto i 6 finalisti, ognuno dei quali ha ricevuto una sorpresa dalla propria famiglia, così come numerose sono state le sfide di gioco e i televoti cui sono andati incontro, sino alla proclamazione del vincitore. Ma come si sono comportati i 6 finalisti nella puntata conclusiva? Di seguito le pagelle della finale dell’Isola dei Famosi 2024, a cominciare dal sesto classificato.

Edoardo Franco (voto 8): l’ex vincitore di Masterchef è il sesto classificato di questa edizione, avendo perso al primo televoto di serata contro Aras Senol. Nel reality si è distinto per un’ironia di fondo ed un’imprevedibilità che hanno fatto spesso sorridere il pubblico, come capitato con una gaffe durante la sorpresa del papà Enrico. Mattatore fino all’ultimo! Spazio poi a Artur Dainese (voto 7.5), quinto classificato: sin dagli inizi protagonista, tra scontri e polemiche con i compagni di viaggio, nella finale di ieri ha accantonato i dissapori e regalato al pubblico emozioni e qualche sorriso in più. Pur capitolando di fronte a Samuel Peron al televoto, si è dimostrato comunque un finalista meritevole e degno di tale nome.

Pagelle finale Isola dei Famosi 2024: Aras vince e conferma il suo cuore d’oro

Proseguendo con le pagelle della finale dell’Isola dei Famosi 2024, troviamo Alvina Verecondi Scortecci (voto 7): unica finalista donna, ha portato alto l’orgoglio femminile di questa edizione perdendo poi al televoto contro Aras, ma dimostrandosi ancora una volta tenace e combattiva durante la sfida di gioco in coppia con il fratello Lorenzo. Spazio poi a Edoardo Stoppa (voto 8.5), il terzo classificato: da molti dato come vincitore (anche i bookmakers scommettevano su di lui) alla fine si accontenta della medaglia di bronzo. Evidente la delusione sul suo volto dopo aver perso al televoto contro Aras (che si è mostrato infallibile ieri), ma torna comunque in Italia da vero leader.

Il secondo classificato è invece Samuel Peron (voto 7): da “finalista segreto” all’oscuro degli altri naufraghi, è arrivato sino al televoto decisivo ma la vittoria è stata solo sfiorata. Da molti considerato “pesantone” e “ripetitivo” per il suo modo di fare, rigoroso e ligio al dovere, ieri sera si è sciolto in lacrime pensando al figlio Leonardo e ascoltando le parole del padre, a dimostrazione di una grande sensibilità di fondo. Infine, un bel 9 va dato al vincitore Aras Senol: naufrago silenzioso, poco avvezzo al battibecco o alla polemica facile, è arrivato fino in finale non con il favore dei pronostici, ma contando comunque sul grande affetto del pubblico, che alla fine ha voluto premiarlo per la sua dolcezza e per il suo carattere buono e solare. Ha emozionato e commosso il pubblico, infine, la sua decisione di devolvere metà del montepremi da 100.000 euro alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin, contro la violenza sulle donne. Un vincitore sì, ma dal cuore d’oro. E l’ha dimostrato fino all’ultimo secondo.











