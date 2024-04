Isola dei Famosi 2024, lite tra Maitè Yanes e Francesco Benigno/ La modella: “Io mi faccio il c*lo, tu no!”

Siamo appena ad una settimana dall’esordio dell’Isola dei Famosi 2024 e già iniziano a delinearsi le prime simpatie e antipatie tra i naufraghi. L’arrivo della scorsa puntata di Francesco Benigno sembra destinato a spostare gli equilibri e gli umori in Honduras, soprattutto osservando la recente diatriba con Maitè Yanes in occasione dell’accensione del fuoco.

Valentina Magazzù, chi è la moglie di Francesco Benigno dell'Isola dei Famosi 2024/ "Quando l'ho guardata..."

Come riporta Leggo, Maitè Yanes – come anche da lei sottolineato – era alle prese con la consueta operazione manuale volta ad alimentare il fuoco, elemento necessario per buona parte delle attività dei naufraghi. Al lavoro pare si sia aggregato anche la new entry, Francesco Benigno, che però più che aiutare sembra aver urtato non poco i nervi della concorrente che, sbottando, si è scagliata contro il naufrago ostentando un particolare dissenso.

Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024/ Carriera e vita privata dell'attore

Maitè Yanes e Francesco Benigno, scontro ‘infuocato’ all’Isola dei Famosi 2024

“Cade dal pero Francesco, decide di iniziare a soffiare fortissimo, ha bruciato le mani a tutti. Mi ha tolto la mano in maniera brusca; a questo punto non lo sopporto e mi sembra che sia venuto qui per litigare”. Inizia così lo sfogo di Maitè Yanes all’Isola dei Famosi 2024 – come riporta il portale – a proposito del presunto contributo infruttuoso di Francesco Benigno per l’accensione del fuoco.

Alle parole della concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, Francesco Benigno ha prontamente replicato; sottolineando, includendo anche sé stesso, che nessuno può dirsi esperto del settore. Perentoria però la replica di Maitè Yanes che pur ammettendo la poca dimestichezza comune si è dimostrata comunque insofferente per lo scarso contributo del naufrago. “Ma certo che non sono un’esperta però sono anche quella che si fa un cu*o così. Sono sempre qui e me lo faccio tutti i santi giorni. Quindi non mi va; cosa sei venuto a fare qui?”. E’ lecito credere che questa sera Vladimir Luxuria indagherà ulteriormente sulla querelle tra i due.

Francesco Benigno, chi è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2024/ Carriera e vita privata dell'attore

© RIPRODUZIONE RISERVATA