Isola dei famosi 2024, Rossella Erra nel cast? Mediaset tenta il colpaccio/ Lei: “Mi hanno contattata ma…”

Isola dei Famosi 2024, Rossella Erra spiazza: “Mi hanno contattata ma non è una decisione facile”

Il cast de L’isola dei famosi 2024 sta iniziando a prendere piede, dopo l’indiscrezione che vede Joe Bastianich, ex giudice di MasterChef tra i possibili naufraghi, adesso a rivelare di essere in trattativa con la produzione è Rossella Erra. La tribuna del popolo di Ballando con le stelle, infatti, in un’intervista a TvBlog ha rivelato: “Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi a L’Isola dei Famosi. Ora però è prematuro parlarne. Io sono una fan dei reality, li seguo e li commento da sempre.”

Paola Caruso choc: "All'Isola dei Famosi ho affrontato mostri personali"/ "Vorrei fare l'opinionista"

Dunque, Mediaset tenta il colpaccio e vorrebbe Rossella Erra nel cast dell’Isola dei famosi 2024, la produzione ha contattato l’opinionista Rai, ma lei cosa ha risposto? Accetterà di essere una dei prossimi naufraghi nel reality di Canale 5? La Erra a TvBlog, in realtà, non si è sbilanciata più di tanto. Ha premesso di essere una fan del reality e di essere lusingata nell’essere stata chiamata ma non è una decisione facile da prendere: “Sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (autore storico della conduttrice, ndr). Non posso prendere una decisione a cuor leggero.”

Luxuria conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024? Lei smentisce ma Corona rilancia/ "Ve lo confermiamo"

Rossella Erra contesa da Mediaset e Rai: Milly Carlucci l’arruolerà nel suo nuovo programma?

Mediaset ha contattato Rossella Erra per il cast dell’Isola dei famosi 2024, il volto Rai ai microfoni di TvBlog ha rivelato di essere lusingata ma di volerci pensare ed adesso Biccy riporta un altro retroscena. Pare, infatti, che Rossella Erra sia contesa da Mediaset e Rai perché anche Milly Carlucci e la sua squadra la vorrebbero nel nuovo programma della primavera di Rai1 sul quale al momento si sa pochissimo. “La domanda ora è solo una: Milly Carlucci le darà il benestare? O l’arruolerà nel suo nuovo programma (che dovrebbe andare in onda in primavera, nello stesso periodo de L’Isola dei Famosi)?” si legge sul sito.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: Joe Bastianich il primo?/ L'indiscrezione bomba

Rossella Erra, tuttavia, non ha le idee chiare ed ha intenzione di prendersi tutto il tempo che le occorre per valutare le sue scelte. Sarà nel cast dell’Isola 2024 oppure nel nuovo programma di Milly Carlucci su Rai 1? Quel che è certo è che nelle prossime settimane sarà nei programmi di Caterina Balivo (La volta buona) e Monica Setta (Generazione Z) per commentare il prossimo Festival di Sanremo 2024 che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA