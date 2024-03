Isola dei famosi 2024, “Una nuova direttiva fa discutere”: retroscena di Gabriele Parpiglia/ Spoiler cast

Isola 2024, Gabriele Parpiglia spiazza: “I concorrenti non possono avere tatuaggi”

La nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024 andrà in onda dall’8 aprile su Canale5 e saranno tante le novità di questa edizione a partire dalla conduttrice fino agli opinionisti passando per l’inviato. Tuttavia, tra le novità ce n’è una che sta facendo discutere. Ad annunciarla è stato uno degli autori storici del reality, Gabriele Parpiglia. Ieri pomeriggio durante il suo programma radiofonico Password su RTL l’autore televisivo ha rivelato: i nuovi naufraghi non potranno essere tatuati.

In questi giorni si è vociferato che i nuovi concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 non devono essere tatuati. Ebbene ieri nel suo programma in radio Gabriele Parpiglia ha confermato il retroscena: “Se è vero che c’è una nuova direttiva secondo la quale partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi? Questa qui è una notizia che ho avuto questa mattina. Sì, non vedremo – a differenza dell’anno scorso con Luca Daffrè – a L’Isola dei Famosi dei personaggi tatuati. Come mai? Sai, oggi con un tatuaggio tu puoi raccontare una storia, puoi aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”. Queste le dichiarazioni di Parpiglia che riporta il sempre attento sito Biccy.

Dopo aver ufficializzato una direttiva che sta già facendo discutere sull’Isola dei famosi 2024, Gabriele Parpiglia ha fornito altre anticipazioni. Innanzitutto ha rivelato quando andrà in onda l’Isola 2024, qual è la data d’inizio. L’avventura in Honduras quasi certamente prenderà il via lunedì 8 aprile, alla conduzione al posto di Ilary Blasi ci sarà Vladimir Luxuria, Alvin verrà sostituito forse da Dario Maltese. Quest’ultimo, volto del Tg5 non è ancora chiaro se avrà il ruolo di inviato o di opinionista, è quasi certa, invece, la presenza di Sonia Bruganelli come opinionista. I concorrenti, invece, saranno nip e vip.

Infine, Gabriele Parpiglia a Password ha ribadito che anche a L’Isola dei famosi 2024, così come al Grande Fratello in questa edizione, è bandito il trash: “L’intenzione è di togliere il trash è chiaro. Pier Silvio Berlusconi l’ha detto in conferenza stampa ‘a me non interessa fare un punto in meno di share, io voglio che il ridotto della mia azienda sia pulito’. Se questa è la scelta allora ben venga. Anche al Grande Fratello hanno scelto questa linea.”











