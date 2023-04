Isola dei Famosi: Gilles Rocca e il rapporto con Francesca Lodo/ “Ora sono single…”

Gilles Rocca risponde ai chi fa il tifo per Francesca Lodo: “Perché volete farmi accoppiare?”

La partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha decisamente rispettato le attese; dal contributo in studio alle prime dinamiche honduregne, il primo atto è stato più che gradito. Di pari passo con il reality condotto da Ilary Blasi è partito anche il simpatico format – già sperimentato con il GF Vip – denominato Isola Party con Andrea Dianetti e Giorgia Palmas alla conduzione.

Tra i primi ospiti che hanno impreziosito l’esordio di Isola Party spicca un “vecchio” naufrago: Gilles Rocca. L’attore ha avuto modo di commentare la sua esperienza all’Isola dei Famosi, ponendo l’accento principalmente sulla sfera sentimentale. “Domanda per Gilles: in che rapporti sei rimasto con Francesca Lodo? Per i fan della coppia ora che ti sei lasciato con Miriam c’è speranza per una frequentazione in futuro?“. Questa la domanda di un utente social letta in diretta da Andrea Dianetti, ottimo assist per qualche curiosità dopo la recente separazione dell’attore da Miriam Galanti.

Gilles Rocca ad Isola Party: “L’esperienza all’Isola dei Famosi? Da single farei un altro percorso…”

“Sono rimasto in ottimi rapporti con lei, ci siamo sentiti e se riesco questa estate la vado anche a trovare in Sardegna… Ma perchè mi volete far accoppiare dopo 14 anni di coppia?“. Commenta così la curiosità Gilles Rocca, ammettendo l’amicizia con Francesca Lodo ma allontanando le voci di un possibile flirt con una simpatica battuta, riconducibile alla sua fresca rottura con Miriam Galanti dopo diversi anni.

“A parte gli scherzi adesso sarebbe il momento giusto per fare L’Isola, da solo da single, sarebbe perfetto. Magari darei quel famoso bacio…“. Continua così il discorso di Gilles Rocca, che in maniera anche piuttosto seria spiega come da single vivrebbe l’esperienza de L’Isola dei Famosi in maniera decisamente differente, alludendo ad un presunto bacio mancato. “Quando sei da solo non devi pensare a nessuno, non hai nessuno che ti aspetta… Da solo non hai quel tipo di mancanza, avrei fatto un’altra Isola“. Chiude così Gilles Rocca, ammettendo dunque che se dovesse ripetere oggi l’esperienza de L’Isola dei Famosi avrebbe un approccio totalmente diverso in virtù della nuova realtà sentimentale.

