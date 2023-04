Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: stoccata ai “Rodriguez”/ “Il ‘Belen maschio’…”

Esordio “boom” per L’Isola dei Famosi: Vladimir Luxuria subito tagliente nel ruolo di opinionista

L’avventura in Honduras è ufficialmente partita; la prima puntata de L’Isola dei Famosi – in onda ieri sera – ha decretato l’avvio del reality estremo con la presentazioni dei vari gruppi di naufraghi. Con Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo al timone del programma, presenti in studio anche Enrico Papi e Vladimir Luxuria con l’onore e l’onere di opinionisti in studio. Proprio quest’ultima ha già fatto discutere con alcuni commenti acuminosi e taglienti, con particolare riferimento ad concorrente di origini latinoamericane.

Nel corso della prima diretta de L’Isola dei Famosi 2023, c’è stato un momento in cui Ilary Blasi ha chiamato per la prima volta il televoto. Nello specifico, il verdetto avrebbe dovuto decidere chi tra Luca Vetrone e Jonathan Mujica avrebbe dovuto entrare ufficialmente nel cast come naufrago. Il modello di origini colombiane ha subito attirato l’attenzione di Vladimir Luxuria, opinionista in studio. Incalzata dalla conduttrice ha infatti spiegato: “Ho capito perché si chiamano ‘bonitos, cioè buoni di carattere. Mi piace sia il personal trainer ma anche il ‘Belen maschio’ “.

Vladimir Luxuria, “frecciatina” a Belen & co. alla prima puntata de L’Isola dei Famosi

L’accezione data da Vladimir Luxuria a Jonathan Mujica ha suscitato chiaramente l’ilarità dei presenti in studio. Il riferimento dell’opinionista era chiaramente alla frequente presenza nei reality dei vari componenti della famiglia di Belen Rodriguez. Per l’appunto, ha tempestivamente aggiunto: “Giustamente in questa edizione non abbiamo un membro dei Rodriguez ma abbiamo il ‘Belen maschio’ “.

Il sarcasmo di Vladimir Luxuria nella prima puntata de L’Isola dei Famosi ha già fatto breccia nei telespettatori e presenti in studio, forse meno nel caso di Jonatha Mujica. Quest’ultimo, che non ha dimostrato particolare dimestichezza con la lingua italiana nella sua breve apparizione, non è riuscito a confermarsi come concorrente ufficiale. Il giovane modello di origini colombiane ha infatti perso al televoto con Luca Vetrone dovendo così rinunciare alla possibilità di partecipare come naufrago a L’Isola dei Famosi.

