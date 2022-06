Isola dei Famosi, Ilary e Alvin alla resa dei conti/ Botta e risposta, chi ha vinto?

L’Isola dei Famosi sta per giungere ai titoli di coda. La messa in onda dell’ultima puntata è prevista per il prossimo 27 giugno e questa volta ci sarà una novità: i concorrenti non torneranno in Italia, bensì rimarranno in Honduras anche per la finale. Insieme a loro ci sarà l’inviato Alvin, mentre dallo studio come di consueto Ilary Blasi. È proprio questi due protagonisti che la produzione ha voluto celebrare con una divertente clip pubblicata sul profilo ufficiale Instagram dal titolo “Lo scontro finale”.

All’interno di questa sono stati raccolti tutti i momenti in cui la conduttrice e l’inviato hanno avuto un qualche botta e risposta ironico: tra gaffe, piccoli errori e distrazioni che hanno scatenato le risate degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, nonché ovviamente di tutto il pubblico di telespettatori. Alla fine il duello è terminato sul pareggio di 6-6, ma c’è ancora la finale in cui tutto può cambiare!

Isola dei Famosi 2022, Ilary e Alvin alla resa dei conti: il video tutte le divertenti gag

La produzione dell’Isola dei famosi in vista della finale del reality show ha dunque voluto raccogliere in un video tutte le divertenti gag che hanno avuto come protagonisti Ilary Blasi e Alvin, che si sono dati battaglia per diverse puntate a distanza. “Come faremo senza di loro?”, è stato chiesto ai telespettatori. Questi ultimi si sono divisi: chi preferisce la conduttrice, chi l’inviato. A ottenere il maggior numero di preferenze, in tal senso, sembrerebbe essere proprio quest’ultimo. Con la sua simpatia ha conquistato tutti. Anche l’ironia pungente della moglie di Francesco Totti però non è da meno.

Insomma, al di là dei botta e risposta tra i due, l’ultimo atto del reality show, in programma il prossimo 27 giugno, si preannuncia scoppiettante. Chi trionferà tra Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis?

