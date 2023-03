Isola dei Famosi: Pier Silvio Berlusconi non vuole il “trash”/ Le ragioni economiche

Isola dei Famosi come il GF Vip: “Il problema non è solo di sensibilità”

Le ultime settimane del GF Vip sono state letteralmente rivoluzionate da una nuova linea editoriale imposta direttamente da Pier Silvio Berlusconi. L’editore non ha gradito la deriva volgere e trash del programma con protagonisti alcuni concorrenti del reality, vedendosi dunque costretto ad intervenire con un regolamento decisamente più ferreo. Gli effetti sono stati subito evidenti: due squalifiche a distanza di poco tempo ai danni di due protagonisti indiscussi, Daniele Dal Moro e prima Edoardo Donnamaria.

La medesima linea editoriale pare sia stata richiesta con fermezza anche per quanto riguarda l’Isola dei Famosi e a riportare i dettagli è stato il Corriere della Sera. Stando a quanto riportato dal quotidiano, le ragioni della nuova linea “dura” non sarebbero unicamente di tipo etico bensì anche per ragionamenti di tipo economico e commerciale. “Il problema non è solo di sensibilità ma anche di ritorno economico, alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli di volgarità“. Questo l’incipit, riportato da GossipeTv, rispetto alle ragioni del cambiamento editoriale.

Pubblicità e “pugno duro”: la linea editoriale imposta da Pier Silvio per L’Isola dei Famosi

“Per contrastare il mercato in ribasso, fra post pandemia e la guerra in Ucraina, serve la pubblicità televisiva” – spiega il Corriere della Sera – “La pubblicità conta per il 56% nei conti di Mediaset e per mantenerla così alta e farla crescere servono prodotti che incontrino i gusti degli spettatori“. E’ chiaro dunque che la nuova ottica di Pier Silvio Berlusconi e il conseguente “pugno duro” contro gli atteggiamenti eccessivi, sia per aggressività che volgarità, siano strettamente legate ad un ritorno economico più consistente rispetto alle perdite del passato.

“Per questo è in corso una sorta di ‘pulizia’ che avrà degli effetti anche sull’Isola dei Famosi in partenza. Al centro della nuova offerta di Canale 5 ci saranno qualità e show rivolti a tutta la famiglia”. Si conclude così l’indiscrezione del quotidiano – riportata da GossipeTv – in merito ai cambiamenti radicali per L’Isola dei Famosi e già ampiamente varati e applicati nel caso del GF Vip prossimo alla conclusione. Non resta che attendere l’avvio del reality condotto da Ilary Blasi per osservare dal punto di vista pratico come si realizzeranno i propositi imposti da Pier Silvio Berlusconi.











