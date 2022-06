Isola dei Famosi via da Mediaset?/ Esclusivo: al suo posto La Talpa. E Ilary Blasi…

Isola dei Famosi e Mediaset, una storia al capolinea?

È tempo di bilanci per l’Isola dei Famosi, ma anche di guardare al futuro. Forse lontano da Mediaset, che è la “casa” del reality dal 2015. All’indomani della finale che ha visto vincitore Nicolas Vaporidis, circolano clamorose indiscrezioni raccolte da IlSussidiario.net. I prossimi giorni, infatti, potrebbero essere decisivi per decidere le sorti del programma, in quanto sarebbe previsto un incontro per decidere se ci sarà una prossima edizione sulle reti del Biscione.

Negli ultimi tempi vi avevamo già parlato della possibilità che Mediaset non mandasse più in onda l’Isola dei Famosi, che comunque non faticherebbe a trovare acquirenti. Quindi, potrebbe essere arrivato il momento della decisione, in un senso o nell’altro. E l’ipotesi di chiudere con l’Isola dei Famosi è sorprendente anche alla luce del successo riscosso, in particolare quest’anno che l’edizione è stata ‘allungata’. Peraltro, si tratta di valutazioni che poi andrebbero a incidere anche sulla conduzione, in quanto Ilary Blasi è sotto contratto con Mediaset.

Se Mediaset dovesse decidere di non trasmettere più l’Isola dei Famosi, allora potrebbe cambiare anche il conduttore del reality, a meno che non venissero concessi ‘permessi’ a Ilary Blasi per guidarlo altrove. Un’ipotesi nell’ipotesi, visto che il futuro del reality non è ancora scritto. Ma è comunque uno scenario da tenere in considerazione anche in vista dell’incontro che si dovrebbe tenere nei prossimi giorni proprio sull’Isola dei Famosi. Dai rumors raccolti da IlSussidiario.net, dovrebbe arrivare la fumata nera, quindi potrebbe esserci l’addio.

In questo potrebbe pesare il progetto mai accantonato di rilanciare La Talpa, di cui Mediaset detiene i diritti. Particolare che aveva confermato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset: “Il format è stato acquisito da un grande player internazionale (Netflix, ndr), ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni”. Evidentemente su queste valutazioni potrebbero incidere anche aspetti economici, in quanto avendo ‘a casa’ già La Talpa, si potrebbe valutare di rinunciare all’Isola dei Famosi, che in tal caso si sposterebbe su altri lidi, chissà se quelli di Sky…











