Isoladellerose, The Band/ La classifica promette bene, possono vincere?

A “The Band“, lo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti si sta facendo strada il gruppo dell’Isoladellerose, seguito da Enrico Nigiotti. Sin da subito tra i primi a complimentarsi con loro c’è stato proprio uno dei tutor avversari, Francesco Sarcina, che ha apprezzato la loro interpretazione di una delle sue canzoni più note, “Vieni da me“. Il frontman de Le Vibrazioni, infatti, ha apprezzato la grinta che hanno messo nel brano, cosa non così semplice per chi non ha mai avuto la possibilità di esibirsi in prima serata.

N'ICE CREAM, CONCORRENTE THE BAND/ Gianna Nannini: "Fa ben sperare per i gruppi"

I ragazzi, in realtà, avevano già avuto modo di farsi conoscere in Tv grazie alla loro partecipazione a “Citofonare Rai 2“, il programma della domenica mattina condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Acquisire esperienza, però, permette loro di sentirsi più sicuri e lo stanno dimostrando.

Isoladellerose favoriti per la vittoria a “The Band”?

In occasione dell’ultima puntata gli Isoladellerose sono riusciti a conquistare il primo posto in classifica, risultato che non solo li può riempire di orgoglio, ma che porta a considerarli tra i favoriti per la vittoria nel talent show.

ISOLA DEI FAMOSI 2022, 18 PUNTATA/ Diretta, eliminati: Ilary 'avverte' Guendalina...

Una settimana fa tutta la giuria ha fatto loro lodi davvero sperticate per il modo in cui hanno approcciato a uno dei brani simbolo di Marco Mengoni, “Credimi ancora“. Gianna Nannini, in particolare, ha sottolineato il grande lavoro fatto dall’ex concorrente di amici, che si sta rivelando uno dei tutor migliori. “Crescono a vista d’occhio“, ha detto l’interprete di “Sei nell’anima” a conferma di come siano cresciuti in maniera costante.

LEGGI ANCHE:

Fulvio Pavanati e Lucas Peracchi, ex fidanzati Mercedesz Henger/ Accuse e sospetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA