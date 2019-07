Italia Canada calcio femminile, Universiadi 2019/ Risultato: per il 7^ posto

Italia Canada, in diretta dallo stadio Marcello Torre di Pagani, è la partita di calcio femminile in programma oggi venerdì 12 luglio 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Ultimo banco di prova per le azzurrine del ct Leandro in queste Universiadi 2019 di Napoli: dopo la sconfitta maturata anche contro la Cina alla nostra selezione Italiana per il tabellone del calcio femminile non resta che giocarsi per i piazzamenti del settimo posto. Non una grandissima soddisfazione per le nostre ragazze che pure ambivano a qualcosa di più in questa edizione delle Universiadi 2019 di Napoli vissuta da padrone di casa: ora però è tempo di riscattarsi e chiudere questa bellissima avventura nel capoluogo campano con un successo, ai danni ovviamente delle canadesi. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Canada al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

DIRETTA ITALIA CANADA, UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

Come detto prima per le azzurre questo sarà l’ultimo banco di prova per il tabellone del calcio femminile alle Universiadi 2019 di Napoli e si lotterà quindi col Canada per il settimo piazzamento finale. Ma andiamo a vedere come entrambe le squadre hanno raggiunto tale appuntamento, partendo ovviamente dalle nostre beniamine. Le azzurre del ct Leandri infatti avevano chiuso col secondo posto la fase a gironi dopo il KO con il Giappone e il successo all’esordio con gli Usa. Raggiunto il tabellone finale poi le nostre beniamine sono state presto sconfitte dalla Corea del nord e finite nel cartellone dei piazzamenti, pure sono state sconfitte per 1-0 dalla Cina. Ecco perchè oggi le italiane hanno davvero voglia di riscatto. E’ stato poi un percorso simile per il Canada, che nel girone A ha chiuso per secondo tra Corea del nord e Sudafrica. Ai play off le canadesi sono state presto sbattute fuori dal Giappone ai quarti di finale e pure nel tabellone dei piazzamenti hanno avuto la peggio contro la Corea del sud, che si giocherà la finale per il quinto posto. In ogni caso ci attende un match davvero entusiasmante oggi al Torre!

